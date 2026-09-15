Un nuevo tratamiento experimental eleva de 10 a 18,5 meses la supervivencia en un cáncer de pulmón avanzado

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MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas escamoso metastásico (CPCNP) cuya enfermedad progresó después de la terapia con inhibidores de PD-(L)1 experimentaron una supervivencia general media de 18,5 meses con el anticuerpo experimental anti-CTLA-4 gotistobart en comparación con 10 meses para los pacientes que recibieron docetaxel, según los resultados actualizados de la Etapa 1 del ensayo de Fase 3 PRESERVE-003, según datos aportados por el Centro Oncológico de Ocala (Estados Unidos).

Estos resultados se presentan en la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón (WCLC) de 2026 de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC), que se celebra en Seúl, República de Corea.

El análisis actualizado demostró una reducción del 43% en el riesgo de muerte y confirmó un perfil de seguridad consistente con informes previos, sin observarse nuevas señales de seguridad. Los investigadores también hallaron que una mayor exposición a gotistobart se asoció con una mejor supervivencia general, lo que respalda el régimen de dosificación seleccionado.

Gotistobart es un anticuerpo monoclonal anti-CTLA-4 en fase de investigación, diseñado para eliminar selectivamente las células T reguladoras dentro del microambiente tumoral. En los análisis farmacocinéticos, el fármaco alcanzó una exposición en estado estacionario sustancialmente mayor que ipilimumab, mientras que los análisis de exposición-respuesta demostraron una asociación significativa entre una mayor exposición y una mejor supervivencia.

"Los resultados actualizados sobre la supervivencia refuerzan el potencial de gotistobart para ofrecer una nueva opción de tratamiento significativa para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas escamoso metastásico cuya enfermedad ha progresado tras la terapia con PD-(L)1", confirma Rama Balaraman, del Centro Oncológico de Ocala, Florida, autor principal del estudio.

De esta forma, los resultados respaldan la continuación de la evaluación de gotistobart en la parte fundamental del ensayo clínico de fase 3 PRESERVE-003, que aún está en curso.