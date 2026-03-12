El nuevo Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos registra 140 incidentes en 2025

Archivo - Imagen de recurso de una farmacia. - OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos registró 140 incidentes sufridos en 2025 por profesionales de la farmacia, frente a las 24 contabilizadas en 2024 a través del anterior sistema de registro.

De este modo, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha hecho balance del primer año de funcionamiento del nuevo Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos, una iniciativa puesta en marcha para registrar, analizar y visibilizar los incidentes violentos que sufren los profesionales de la farmacia en el ejercicio de su labor.

El Observatorio, impulsado en colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, registró 140 agresiones en 2025, frente a las 24 contabilizadas en 2024 a través del anterior sistema de registro. A pesar de este incremento, esta cifra contrasta con los 2.084 hechos denunciados en farmacias, según los datos de la Policía Nacional, lo que para el Consejo General pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la sensibilización y en el registro de estos incidentes por parte de los farmacéuticos.

Precisamente, en el Día Europeo de las Agresiones a Profesionales Sanitarios, que se celebra cada 12 de marzo, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos insiste en la importancia de denunciar todos y cada uno de los actos violentos que sufran los profesionales de la Farmacia en el ejercicio de sus funciones, sean de la naturaleza que sean.

Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General, quien ha participado este jueves en Madrid en la IV Jornada de la Prevención de las Agresiones en el ámbito de la Salud, organizada por el Ministerio de Sanidad, ha afirmado que "cualquier forma de violencia contra un profesional sanitario es inaceptable. El mensaje debe ser claro y firme: tolerancia cero frente a las agresiones en el ámbito de la salud".

Además, ha añadido: "Estamos ante una cuestión que afecta al conjunto del sistema sanitario y que exige prevención, coordinación y compromiso compartido. Es una realidad inadmisible que pone en jaque los cimientos del sistema sanitario, la seguridad y la dignidad de sus profesionales y menoscaba la calidad asistencial y la confianza de los ciudadanos en un sistema que es una conquista social".

DATOS DEL OBSERVATORIO

Algunos de los datos que refleja el Observatorio es que la gran mayoría se produjeron en farmacia comunitaria, con predominio de delitos contra el patrimonio (59%), agresiones verbales (43%) y físicas (11%). Esta realidad contrasta con los datos de la Policía Nacional, que recoge solo 26 casos de amenazas entre los hechos denunciados en farmacias.

Para el Consejo General, esta incoherencia pone de manifiesto la necesidad de mantener y ampliar las iniciativas de comunicación y apoyo institucional para que los farmacéuticos comuniquen y denuncien las agresiones sufridas. De hecho, los picos de agresiones notificadas en el Observatorio se produjeron en los primeros meses del año, coincidiendo con la campaña 'Tu seguridad, nuestra prioridad', lanzada en enero, y con la conmemoración del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios.

En cuanto a las causas que motivaron los ataques a los profesionales de la Farmacia, las principales fueron la negativa a dispensar sin la correspondiente receta, el desacuerdo con la atención recibida y la discrepancia con el criterio profesional.

El Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos es una iniciativa enmarcada en la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, orientada a canalizar el compromiso de los profesionales con la sociedad y con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), situando la sostenibilidad y los derechos de las personas en el centro de la acción. En particular, el Observatorio contribuye al cumplimiento de la meta 16.1 de los ODS, orientada a reducir significativamente todas las formas de violencia.