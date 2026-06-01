Un nuevo fármaco oral supera a la quimioterapia como primer tratamiento en un tipo raro de cáncer de pulmón

Archivo - Médico mirando una radiografía de los pulmones de un paciente. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / UTAH778 - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La terapia dirigida sunvozertinib resulta más eficaz que la quimioterapia estándar basada en platino como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado impulsado por mutaciones de inserción del exón 20 del EGFR (EGFR exon20ins), según una nueva investigación del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (Estados Unidos).

Los resultados se presentan en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) de 2026 (Chicago, Estados Unidos) por el autor principal, John Heymach, jefe de Oncología Médica Torácica/de Cabeza y Cuello, y se publican simultáneamente en el 'New England Journal of Medicine'.

"Durante años, los pacientes con cáncer de pulmón que presentan mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR han tenido malos resultados porque los tratamientos disponibles simplemente no funcionaban bien o tenían una toxicidad considerable", detalla Heymach.

"Estos resultados muestran que sunvozertinib puede controlar la enfermedad durante más tiempo y reducir los tumores con mayor frecuencia que la quimioterapia, lo que ofrece una nueva opción muy necesaria para quienes inician el tratamiento", afirma.

UN SUBTIPO DE CÁNCER CON OPCIONES LIMITADAS

Las mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR se presentan en un pequeño grupo de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), y estos cánceres son especialmente difíciles de tratar porque no responden bien a las terapias dirigidas de generaciones anteriores. Sunvozertinib es un inhibidor del EGFR de nueva generación diseñado específicamente para bloquear la señalización anómala causada por estas mutaciones de inserción en el exón 20.

Sunvozertinib también se toma en forma de pastilla oral, lo que puede hacer que el tratamiento sea más cómodo para los pacientes y reducir el tiempo necesario en la clínica o el hospital.

UN PASO ADELANTE, A FALTA DE MÁS DATOS

En agosto de 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) otorgó la aprobación acelerada a sunvozertinib para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado con inserciones en el exón 20 del EGFR que habían sido tratados previamente con quimioterapia basada en platino.

En el ensayo internacional participaron 324 pacientes que fueron asignados aleatoriamente a recibir sunvozertinib una vez al día o quimioterapia estándar con carboplatino y pemetrexed, seguida de pemetrexed como tratamiento de mantenimiento. Los pacientes que recibían quimioterapia podían cambiar a sunvozertinib si su cáncer progresaba.

La duración media de la respuesta con sunvozertinib fue de 11,2 meses, frente a 7,1 meses con quimioterapia. Los efectos secundarios fueron consistentes con los de estudios previos. Solo el 7,4% de los pacientes interrumpieron el tratamiento debido a efectos secundarios relacionados con el fármaco, y no se registraron fallecimientos relacionados con el tratamiento.

Entre las limitaciones del estudio se incluye que los resultados de supervivencia global aún no son detallados. Además, dado que la mayoría de los pacientes sometidos a quimioterapia cambiaron a sunvozertinib una vez que su cáncer progresó, resulta difícil realizar comparaciones a largo plazo entre los dos grupos.