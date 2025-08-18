Nuevo fármaco contra el cáncer: quimioterapia más eficaz incluso en tumores resistentes

El equipo del King's College de Londres (de izquierda a derecha): los profesores James Spicer, Miraz Rahman y James Arnold - KING'S COLLEGE DE LONDRES

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo fármaco contra el cáncer podría mejorar la respuesta de los pacientes a la quimioterapia incluso en tumores resistentes al tratamiento, según una investigación publicada en 'Science Translational Medicine', realizada por el equipo del 'King's College' de Londres.

El fármaco actúa desactivando un mecanismo de defensa clave que los tumores utilizan para protegerse del tratamiento. "En modelos preclínicos, ya ha demostrado ser prometedor para que los cánceres resistentes a la quimioterapia respondan mejor a la terapia", aseguran los investigadores. En este sentido, esperan que con la financiación, los ensayos clínicos sobre el cáncer de mama y otros tipos de cáncer puedan empezar a comercializar este fármaco dentro de dos años.

En concreto, un grupo de globulos blancos, conocidos como macrófagos, actúa como barrera alrededor de los tumores y actúan como guardianes, impidiendo la entrada de células inmunitarias útiles y su función de apoyar las respuestas a la quimioterapia. Sin embargo, este grupo de científicos ha descubierto que los macrófagos producen una proteína llamada hemooxigenasa-1 (HO-1), que ayuda a proteger el tumor del sistema inmunitario y a bloquear los efectos de la quimioterapia. Por ello, han desarrollado el nuevo fármaco 'KCL-HO-1i', que actúa sobre esta proteína.

Con este fármaco se dirigieron a la proteina y lograron que las células inmunitarias beneficiosas y los fármacos quimioterapéuticos "fueran significativamente más eficaces". En modelos de laboratorio, incluso los tumores resistentes a la quimioterapia respondieron al tratamiento, "lo cual constituye un avance realmente prometedor", afirma el jefe del Grupo de Inmunología Tumoral del King's College de Londres, James Arnold.

Además, los investigadores apuntan que, a diferencia de muchos tratamientos oncológicos que requieren hospitalización, el 'KCL-HO1i' está diseñado para tomarse en casa en forma de comprimido entre sesiones de quimioterapia. Esto facilita que los pacientes lo incorporen a sus planes de tratamiento sin añadir cargas hospitalarias adicionales.

En pruebas iniciales con modelos murinos de cáncer de mama el fármaco mejoró la respuesta de los tumores a diversas quimioterapias de uso común. "Estos prometedores resultados sugieren que podría utilizarse en una amplia variedad de tipos de cáncer y tratamientos de quimioterapia", señalan los investigadores.

"Si bien se encuentra en una etapa temprana, es emocionante ver esta nueva forma potencial de desarmar la capacidad del cáncer de evitar la detección por parte del sistema inmunológico con un nuevo medicamento, al mismo tiempo que aumenta la efectividad de la quimioterapia, y esperamos ver cómo avanza este trabajo", concluye la Gerente de Información de Investigación de Cancer Research UK, Tanya Hollands.