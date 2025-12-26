Un nuevo enfoque combinado busca hacer que los CAR-T sean más duraderos en el linfoma

Archivo - CAR-T - LUISMMOLINA/ ISTOCK - Archivo

Un nuevo ensayo clínico de la Universidad de Miami (Estados Unidos) sugiere que la combinación de anticuerpos biespecíficos y conjugados anticuerpo-fármaco con terapia de células CAR-T puede aumentar drásticamente la supervivencia sin progresión de un año para las personas con linfoma agresivo.

En tan solo unos años, las opciones de tratamiento para el linfoma agresivo han avanzado rápidamente. Sin embargo, muchos pacientes muestran un patrón constante: las nuevas terapias potentes actúan con rapidez, pero a menudo no logran controlar el linfoma de forma permanente, informa Jay Spiegel, médico especializado en trasplantes y terapia celular del Sylvester Comprehensive Cancer Center, perteneciente a la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

PODRÍA DUPLICAR LA REMISIÓN EN LINFOMA AGRESIVO

Spiegel presenta los primeros hallazgos en la reunión anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2025 en Orlando (Estados Unidos). "Hemos logrado mejoras enormes en el tratamiento del linfoma", comenta Spiegel, quien añade, que "aún hay muchos pacientes para quienes los enfoques actuales no son curativos".

Ese desafío inspiró un nuevo ensayo clínico: los investigadores combinaron tres de los tratamientos más prometedores para el linfoma, con el objetivo de mejorar los resultados. Los datos de los ensayos clínicos indican que la combinación de estos tratamientos puede mejorar significativamente la supervivencia libre de progresión al año.

El linfoma de células B grandes es el linfoma agresivo más común en adultos. Su subtipo más frecuente, el linfoma de células B grandes difuso, afecta a unas 25.000 personas en EE. UU. cada año. Los tratamientos de primera ronda son eficaces en aproximadamente el 70% de los pacientes. Para el 30% cuyo linfoma regresa o nunca desaparece por completo, el siguiente paso suele ser la terapia con células CAR-T, como axicabtagene ciloleucel, aprobada en 2017. Esta terapia entrena a las células inmunes del paciente para atacar el linfoma.

"La terapia CAR-T funciona increíblemente bien al principio", señala Spiegel, "pero hemos aprendido que a menudo resulta insuficiente a largo plazo: solo alrededor del 40% de los pacientes permanecen en remisión después de cinco años".

Por ello, los investigadores han diseñado otras terapias nuevas. El mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico de dos cabezas que une un linfocito T con una célula de linfoma, activando el sistema inmunitario para que ataque. El polatuzumab es un conjugado anticuerpo-fármaco, lo que significa que administra una pequeña dosis de quimioterapia directamente en las células del linfoma. Ambos son eficaces inicialmente, pero no previenen la enfermedad de forma fiable cuando se usan por separado.

Para aumentar la durabilidad de estos nuevos tratamientos, el equipo de Sylvester integró los tres enfoques. "Atacar tres antígenos diferentes a la vez podría ayudar a superar varias de las razones por las que fallan las terapias CAR-T --incide Spiegel--. Se esperaba que combinarlos pudiera aumentar significativamente la eficacia, y hasta ahora, ha sido un éxito".

El estudio de fase 2 incluyó a 25 adultos con linfoma de células grandes dendrítico (LBCL) en recaída o refractario. Recibieron mosunetuzumab y polatuzumab antes y después del tratamiento con terapia CAR-T. De los 24 pacientes que alcanzaron el día 90, el 90% se encontraba en remisión completa. Al año, aproximadamente el 80% seguía en remisión, un aumento significativo respecto al 50% estimado al año con terapia CAR-T sola.

Aunque los hallazgos son alentadores, llegan en un campo que avanza a un ritmo extraordinario, ya que los investigadores prueban continuamente nuevas inmunoterapias, mejoran los tratamientos con CAR-T y exploran nuevas dianas farmacológicas. "En el linfoma, todo está sucediendo a la vez", matiza Spiegel. Esto hace que el campo sea emocionante, pero también complejo, El desafío actual es determinar las mejores secuencias y combinaciones para estos nuevos tratamientos, y cómo utilizar cada uno sin agotar el sistema inmunitario, concluye Spiegel.