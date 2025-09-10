Un nuevo conjugado anticuerpo-fármaco muestra una eficacia prometedora en un tipo de cáncer de pulmón

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo conjugado anticuerpo-fármaco (ADC), iza-bren (BL-B01D1), demostró resultados alentadores de seguridad y eficacia en pacientes previamente tratados con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con mutación del EGFR, según los hallazgos del Centro Oncológico de la Universidad Sun Yat-sen de Guangzhou (China) presentados en la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón (WCLC) de 2025 de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC). Esta se celebra en Barcelona del 6 al 9 de septiembre de 2025.

Iza-bren es un ADC biespecífico EGFR x HER3, pionero en su clase, ligado a una nueva carga útil inhibidora de la topoisomerasa I (Ed-04). El fármaco se evaluó en dos estudios de fase I/II en pacientes con tumores sólidos localmente avanzados o metastásicos, incluyendo CPNM con mutación del EGFR. Los pacientes recibieron distintas dosis en diferentes pautas, incluyendo el día 1 y el día 8 de cada ciclo de 3 semanas (D1D8 Q3W) y el día 1 de cada ciclo de 3 semanas (D1 Q3W).

Entre los 171 pacientes con CPNM con mutación del EGFR, 50 pacientes que habían recibido previamente TKI y no habían recibido quimioterapia recibieron tratamiento con 2,5 mg/kg cada 3 semanas. En este subgrupo, la tasa de respuesta objetiva (TRO) fue del 66%, la TRO confirmada (TROc) fue del 56%, la mediana de supervivencia libre de progresión (SLPm) fue de 12,5 meses, la mediana de duración de la respuesta (DORm) fue de 13,7 meses y la mediana de supervivencia global (SGm) no se alcanzó, con una tasa de supervivencia global a los 12 meses del 80,3%.

Según el investigador principal, el doctor Wenfeng Fang, del Centro Oncológico de la Universidad Sun Yat-sen de Guangzhou (China), el perfil de seguridad fue manejable. Los eventos adversos hematológicos relacionados con el tratamiento (EATR) más frecuentes fueron anemia (90,6%), leucopenia (80,7%), neutropenia (78,4%) y trombocitopenia (74,3%). Los EATR no hematológicos más frecuentes incluyeron náuseas, alopecia y astenia. Solo el 1,2% de los pacientes suspendieron el tratamiento debido a EATR, y no se observó ninguna muerte relacionada con el tratamiento.

"Estos datos preliminares sugieren que iza-bren podría ofrecer una opción terapéutica prometedora para pacientes con CPNM con mutación del EGFR", concluye Fang. "El estudio de registro de fase III de iza-bren como monoterapia para el CPNM con mutación del EGFR tras la progresión con un inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) de tercera generación está en curso en China".