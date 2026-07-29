Nueve iniciativas, galardonadas en los 'V Premios PRAN' de AEMPS por su acción frente a la resistencia a antimicrobianos - AEMPS

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de que un total de nueve iniciativas han sido galardonadas en los 'V Premios PRAN 2026' por su lucha frente a la resistencia a los antimicrobianos, distinciones que va a entregar junto al 'Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos'.

Estas acciones, "por su alcance e impacto", han contribuido "de manera relevante" en este ámbito, ha indicado este organismo regulatorio, que concede estos reconocimientos desde 2017. Los mismos buscan impulsar la excelencia, la innovación y el intercambio de buenas prácticas en este campo, poniendo en valor el trabajo de profesionales, instituciones y entidades comprometidas con este desafío de salud pública.

"En el proceso de adjudicación, se han evaluado un total de 78 candidaturas considerando la metodología utilizada, los resultados obtenidos, la continuidad prevista, las sinergias establecidas y el nivel de innovación de cada proyecto", ha continuado la AEMPS, que ha añadido que "cada uno de los ganadores recibirá una dotación económica de 4.000 euros y un reconocimiento oficial que se entregará durante la 'Jornada del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos'", que se va a celebrar el 18 de noviembre.

PALMARÉS

De esta manera, ha sido premiada 'AppATB: una base de datos automatizada y multiplataforma sobre bacteriemias, y una aplicación para optimizar la prescripción de antibióticos basada en el ecosistema microbiano local', expuesta por Vicens Díaz de Brito Fernández, en la categoría de 'Mejor iniciativa en vigilancia y control del consumo de antibióticos y de sus resistencias en el ámbito de la salud humana'.

También ha sido reconocida 'Empleo del big data para el uso prudente de los antibióticos en explotaciones ovinas de Aragón, RESISTOVI', presentada por Casa de Ganaderos de Zaragoza SCL, en el apartado de 'Mejor iniciativa en vigilancia y control del consumo de antibióticos y de sus resistencias en el ámbito de la sanidad animal'. Junto a ella, 'Carga clínica y económica de la resistencia antimicrobiana en el ámbito hospitalario en España: impacto en mortalidad, utilización de recursos y costes sanitarios', de Iván Oterino Moreira, ha sido distinguida en el área de 'Mejor iniciativa de investigación de la resistencia a los antibióticos'.

Además, se ha galardonado a 'El resistoma alimentario está determinado por los entornos de producción y procesado', presentada por Narciso Martín Quijada, en la categoría de 'Mejor publicación científica sobre resistencia a los antibióticos'; y 'Proyecto TEAM-COACH', de Cristina Carmen Epalza Ibarrondo, en la categoría de 'Mejor iniciativa de formación e información a los profesionales sanitarios sobre la resistencia a los antibióticos'.

Junto a ellas, han sido puestas en valor 'PUEBLOS CON-CIENCIA', de María Teresa Pérez Gracia, en el apartado de 'Mejor iniciativa de comunicación y sensibilización de la población sobre la resistencia a los antibióticos'; y 'Estudio cuasiexperimental para la evaluación de la eficacia de la desinfección con vapor de agua en comparación con la desinfección química estándar en desagües y sifones hospitalarios (SANIFON)', expuesta por Carlota Hidalgo López, en la categoría de 'Mejor iniciativa para la prevención de infecciones en salud humana: seguridad del paciente'.

Por último, se ha premiado a 'Biorisk External: herramienta digital para la prevención de infecciones y la reducción del uso de antibióticos mediante el control de riesgos de bioseguridad externa', presentada por Carlos Piñeiro Noguera, en el área de 'Mejor iniciativa para la prevención de infecciones en sanidad animal'; y 'Proyecto Basque Sustainable Pharmacy', de Gorka Orive Arroyo, en la categoría de 'Mejor iniciativa frente a la resistencia a los antibióticos en el ámbito del medioambiente'.