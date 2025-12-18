La nueva Comisión Permanente de FEFE buscará que la voz del farmacéutico empresario se escuche "con fuerza y respeto"

Comisión Permanente de FEFE. - JAVIER SAENZ

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha celebrado la toma de posesión de su nueva Comisión Permanente, encabezada por Ana Oliver Sanjuán, quien ha destacado que su objetivo es "hacer una FEFE grande, unida y fuerte para que la voz del farmacéutico empresario se escuche con la fuerza y el respeto que merece".

Oliver, quien asumió el cargo tras las elecciones del pasado 17 de octubre, ha subrayado durante su discurso que esta etapa nace bajo el signo de la unidad y el diálogo. "No se trata de lados ni de partidos, se trata de la oficina de farmacia", ha resaltado añadiendo que la razón de ser de la farmacia es el paciente y que la vocación sanitaria es inseparable de la viabilidad económica.

Por su parte, la nueva secretaria general de FEFE, Elena Jiménez, ha destacado la carga emocional e institucional de este relevo, señalando que se inicia un proyecto con voluntad de sumar y construir. Así, ha insistido en que buscarán ser una organización "más participativa, más cercana y más útil" para los asociados. Además, ha definido a la nueva FEFE como una organización donde "cada farmacéutico tiene que sentirse en su casa".

En cuanto a la gestión operativa, la secretaria general ha detallado que la hoja de ruta estratégica se centrará en fortalecer la representación institucional de la farmacia como una empresa estratégica para el país, además de profesionalizar la estructura interna y la gobernanza de FEFE bajo principios de transparencia, rigor y responsabilidad.

Asimismo, ha subrayado como prioridad absoluta la consolidación de la farmacia como agente sanitario integrado en los servicios asistenciales, siempre en estrecha colaboración con el sistema de salud nacional.

El acto de toma de posesión ha contado con la presencia de la directora general de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, Pilar Jiménez, quien ha destacado el papel de FEFE como interlocutor esencial en un momento de transformación normativa y asistencial.

Jiménez ha reiterado el compromiso de la Administración para trabajar de forma coordinada en proyectos que refuercen el modelo de farmacia español, considerado por la presidenta Oliver como "el mejor del mundo".

La nueva Comisión Permanente de FEFE queda constituida por la presidenta, Ana Oliver Sanjuán; la secretaria general, Elena Jiménez Domínguez; el tesorero, Guillermo Torres Rosselló; el vicepresidente primero, Juan Domingo Román Merchán; y la vicepresidenta segunda, Victoria Hervás López.