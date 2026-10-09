Una nueva combinación de fármacos contra el VIH de acción prolongada combate la resistencia

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MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) señala que un nuevo tratamiento de acción prolongada contra el VIH podría ampliar las opciones para las personas que tienen dificultades para tomar pastillas a diario y cuyo virus es resistente a algunos medicamentos contra el VIH de uso común.

Los hallazgos, publicados en 'JAMA Network Open' y financiados por los Institutos Nacionales de Salud, podrían ayudar a abordar una importante carencia en el tratamiento de larga duración del VIH.

A diferencia de las pastillas diarias contra el VIH, los tratamientos de acción prolongada se pueden administrar con semanas o meses de diferencia, lo que facilita su uso para quienes tienen dificultades para tomar la medicación a diario. La única combinación de acción prolongada aprobada combina cabotegravir con rilpivirina. Sin embargo, el VIH puede desarrollar resistencia a la rilpivirina y a fármacos similares, lo que limita su uso en algunas personas. Además, la rilpivirina no está disponible en países de ingresos bajos y medios.

El nuevo enfoque sustituye la rilpivirina por lenacapavir, un fármaco de acción prolongada que ataca el VIH de una manera diferente. En el nuevo estudio, todos los participantes lograron y mantuvieron el control del virus.

"Los médicos ya están empezando a usar estos dos fármacos juntos, y hasta ahora hemos tenido muy poca evidencia que nos guíe", detalla Monica Gandhi, autora principal del artículo y profesora de Medicina de la UCSF. "Este es el grupo más grande estudiado sobre esta combinación, y creemos que estos hallazgos podrían ayudar a los profesionales a tener más confianza al usarla".

Investigadores de la Clínica de VIH de la Sala 86 de la UCSF estudiaron a 46 personas que recibieron lenacapavir y cabotegravir de acción prolongada. Casi tres cuartas partes presentaban el tipo de resistencia a los fármacos que puede limitar el uso de la combinación aprobada, y más de la mitad tenían VIH detectable al comenzar el tratamiento.

Todos los participantes que comenzaron con VIH detectable lograron controlar el virus en 13 semanas, mientras que aquellos que ya lo tenían controlado mantuvieron ese control. Tras un seguimiento medio de casi dos años, todos los participantes continuaron presentando cargas virales de VIH indetectables, que es el objetivo del tratamiento contra el VIH.

Esta combinación aún no está aprobada como tratamiento contra el VIH, y el estudio no la comparó directamente con otros tratamientos. Se planean dos ensayos clínicos para estudiar este enfoque con mayor detalle.

Sin embargo, los hallazgos podrían influir en la atención médica antes de que finalicen esos ensayos. Lenacapavir y cabotegravir están cada vez más disponibles en todo el mundo, incluso gracias a acuerdos que permiten la comercialización de versiones genéricas en muchos países de bajos ingresos.