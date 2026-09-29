Novo adquiere la licencia de un fármaco contra la obesidad por 2.300 millones a la empresa china Hengrui

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MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk ha adquirido los derechos exclusivos para desarrollar, fabricar y comercializar un medicamento de toma oral contra la obesidad, denominado HRS-1596, por un valor de 2.600 millones de dólares (2.300 millones de euros) a la empresa china Hengrui Pharma.

No obstante, la licencia no incluye China continental, Hong Kong, Macao ni Taiwán y supone el pago inicial de 300 millones de dólares (264 millones de euros) a Hengrui, que también podrá recibir regalías basadas en las ventas netas de HRS-1596 dentro del territorio contemplado en el acuerdo.

El fármaco está diseñado para reducir el peso y mejorar el control glucémico mediante múltiples mecanismos, incluyendo la supresión del apetito, la estimulación de la secreción de insulina y una mayor sensibilidad a la insulina, lo que respalda su potencial uso en la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas.

El acuerdo está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales, ante lo que se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2026.

"Novo ha sido pionera en el campo de los péptidos orales y, como líderes, buscamos continuamente impulsar nuestra amplia y sólida cartera de productos orales para la obesidad, la diabetes y otras enfermedades cardiometabólicas, gracias a nuestras sólidas capacidades internas y a la innovación externa de vanguardia", ha indicado el vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo y director científico de Novo, Martin Holst Lange.

"Esta colaboración aúna la capacidad de innovación de Hengrui con el liderazgo global de Novo en terapias con GLP-1 y el tratamiento de la obesidad. Juntos, buscamos impulsar esta innovadora terapia para pacientes de todo el mundo", ha declarado el vicepresidente ejecutivo y director de Estrategia de Hengrui Pharma, Frank Jiang.