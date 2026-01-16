Novartis entrega sus primeras becas para asociaciones de pacientes en la jornada 'Decisiones Compartidas'

Imagen de los ganadores. - NOVARTIS

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novartis ha entregado la I edición de las Becas Decisiones Informadas & Compartidas (DDCC), unas ayudas destinadas a potenciar proyectos desarrollados directamente por organizaciones de pacientes que buscan implementar herramientas y procesos que faciliten una colaboración real y transparente entre el profesional sanitario y el usuario.

La entrega se ha realizado durante la II Jornada 'Decisiones informadas & compartidas', en la que se han reunido más de representantes de una veintena de entidades de pacientes. El encuentro, impulsado por Novartis, tiene como objetivo promover el camino hacia un modelo asistencial donde el paciente no solo reciba información, sino que participe activamente en el manejo de la enfermedad y la elección de su tratamiento a través de la toma de decisiones compartidas junto a los profesionales de la salud.

"La toma de decisiones compartidas es la clave para una sanidad del futuro más humana y eficiente. Con la entrega de estas primeras becas, en Novartis queremos reafirmar que los pacientes y sus asociaciones tienen un papel central y protagonista en la definición de este camino. Su voz y empoderamiento es esencial para alcanzar una sanidad de vanguardia que responda a las necesidades reales en el abordaje de cada enfermedad", ha destacado la directora de Comunicación y Relaciones con Pacientes de Novartis España, Esther Espinosa.

CINCO PROYECTOS PARA UNA SANIDAD PARTICIPATIVA

Las becas se han dividido en cinco categorías, cada una enfocada en áreas terapéuticas, y donde la participación del paciente es fundamental para el éxito del tratamiento. Un jurado experto ha evaluado las candidaturas basándose en su capacidad de innovación, viabilidad y el impacto positivo directo en la autonomía de la persona.

Los proyectos premiados destacan por el uso de herramientas digitales, la mejora de la accesibilidad de la información y la creación de programas de apoyo que permiten al paciente tomar las riendas de su salud con criterio.

En la Categoría de Oncología ha recibido la beca la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. La entidad ha desarrollado un módulo formativo educativo diseñado para mejorar la competencia comunicativa entre pacientes, familiares y profesionales, la relación de confianza médico-paciente para fomentar la adherencia al tratamiento y la participación de cada persona en su itinerario terapéutico.

En la Categoría de Salud Cardiovascular y Renal, ha recibido la beca la Asociación de Pacientes Anticoagulados de Córdoba. A través del kit 'Sé consciente, sé informado', la organización busca impulsar la alfabetización en salud y el conocimiento de las personas con Fibrilación Auricular, con el fin de que comprendan mejor su enfermedad y vías terapéuticas.

En la Categoría de Hematología ha recibido la beca la Asociación Española de Enfermos de Leucemia Mieloide Crónica. La asociación ha realizado un proyecto centrado en una herramienta digital que recopila experiencias de pacientes, familiares y profesionales clínicos, para fortalecer la toma de decisiones colaborativas a través de la evidencia clínica y testimonios reales.

Por su parte, en la Categoría de Neurología ha recibido la beca la Asociación de Esclerosis Múltiple Bizkaia. Desde la optimización de la plataforma digital 'MyMSCloud', la asociación espera facilitar la toma de decisiones compartidas entre personas con esclerosis múltiple y profesionales a partir de la recopilación de datos reportados directamente por los pacientes (PROMs), de modo que el seguimiento clínico responda a sus necesidades específicas.

Por último, en la Categoría de Inmunología ha recibido la beca la Federación Española de Lupus. Bajo el título 'Decidir juntos: promoviendo la participación activa y la decisión compartida en lupus', este programa combina talleres formativos para todos los públicos, desde pacientes y familiares hasta profesionales sanitarios, así como campañas digitales y materiales audiovisuales sobre la convivencia con la enfermedad, la promoción de buenas prácticas en salud y la importancia del conocimiento de los profesionales sobre sus derechos en el proceso de la toma de decisiones compartidas. Todo ello, dirigido a aumentar la autonomía de los pacientes en el manejo de su patología.