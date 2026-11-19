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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica suiza Novartis ha revisado al alza sus previsiones de ingresos para el periodo 2026-2031 y estiman un crecimiento anual compuesto de sus ventas netas del 5%, al tiempo que han elevado hasta los 18.000 millones de dólares (16.400 millones de euros) los pronósticos de ingresos de sus tres fármacos 'superventas'.

De esta manera, Kesimpta --para tratar la esclerosis múltiple-- prevé alcanzar los 8.000 millones de dólares (7.278 millones de euros), Secemblix --para un tipo de leucemia-- hasta los 5.000 millones de dólares (4.549 millones de euros), al igual que Leqvio --contra el colesterol--.

Novartis ha informado también que ahora con nueve activos comercializados y con riesgos reducidos, cuyo potencial máximo de ventas oscila entre los 3.000 y los 10.000 millones de dólares (entre los 2.700 y los 9.000 millones de dólares).

La farmacéutica aspira además a obtener más de 35 resultados para presentar ante las autoridades competentes antes de 2031. En su potencial cartera de productos cuenta con más de 30 activos de alto valor, 20 de ellos en fase de registro y más de diez en primera fase.

"Como empresa dedicada exclusivamente a medicamentos innovadores, Novartis cuenta con una sólida trayectoria de crecimiento de ventas y expansión de márgenes, y en 2026 prevemos crecer a pesar del mayor impacto de pérdida de exclusividad de nuestra historia", ha sostenido Vas Narasimhan, consejero delegado de Novartis.

No obstante, la presentación de estos pronósticos no ha convencido a los inversores y han castigado a las acciones de la compañía en Bolsa que caían alrededor de un 3%.