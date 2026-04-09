Novartis amplía sus programas para atender enfermedades cardíacas y cáncer en comunidades de difícil acceso

Archivo - Imagen de recurso de instalaciones de Novartis. - Patrick Seeger/dpa - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novartis ha anunciado este jueves la ampliación de sus programas para identificar y tratar a pacientes con enfermedades cardíacas y cáncer en comunidades de difícil acceso en todo el mundo.

Según subraya Novartis, esta decisión se produce en un contexto en el que los esfuerzos de salud pública contra las enfermedades crónicas se están ralentizando o incluso retrocediendo en muchos países.

De este modo, tres enfoques de salud comunitaria de Novartis, centrados en cerrar las brechas en la atención sanitaria para comunidades de bajos ingresos, zonas rurales y otras comunidades, casi se triplicarán, pasando de 11 a más de 30 países para 2030.

"Vamos más allá para llevar la atención de las enfermedades cardíacas y el cáncer a las comunidades que están quedando al margen de los sistemas de salud", ha afirmado Michelle Weese, chief corporate affairs officer de Novartis.

"Ante la desaceleración de los avances frente a las enfermedades crónicas en muchos países y con millones de personas que no acceden a tratamientos potenciales, existe una necesidad urgente de nuevas soluciones sostenibles que mejoren el acceso a la atención sanitaria", ha añadido Weese.

Cada programa implicará que los equipos de Novartis trabajen conjuntamente con una red específica de grupos locales -incluidas organizaciones comunitarias, autoridades sanitarias y empresas privadas- para aumentar el acceso a la prevención.

En este contexto, la compañía señala que en Estados Unidos está poniendo en marcha su modelo de Aceleradores de Salud Inclusiva (IHA), impulsado por la comunidad, diseñado para fomentar la detección temprana del cáncer de próstata y de mama y abordar las brechas en la atención entre las poblaciones con menor acceso.

Comenzando en cinco ciudades - Nueva York, Los Ángeles, Detroit, Houston y Baltimore-, los IHA tienen como objetivo mejorar el acceso a la educación, a pruebas de detección gratuitas, al diagnóstico y a la atención de seguimiento mediante alianzas locales y adaptadas a cada comunidad.

Estos se basan en alianzas existentes en Estados Unidos para abordar las enfermedades cardiovasculares, incluido el programa Health Assessments and Rapid Transformation (HEART), puesto en marcha el año pasado junto con la School of Global Health del Meharry Medical College.

En los países de ingresos bajos y medios, la unidad de Salud Global de Novartis está ejecutando actualmente Iniciativas de Salud Comunitaria (CHIs) en Vietnam, Ruanda y Bolivia para llegar a pacientes más allá de los canales comerciales convencionales, con planes de expansión a al menos siete países más para 2030. El modelo se basa en una alianza exitosa en zonas rurales de Vietnam que duplicó las tasas de control de la hipertensión arterial y ayudó a que más personas iniciaran el tratamiento más cerca de sus comunidades.

Por su parte, CARDIO4Cities, desarrollado por la Fundación Novartis para ayudar a las ciudades a mejorar la salud cardiovascular, está actualmente operativo en ocho países y tiene como objetivo expandirse a 23 países para 2030. Reúne datos en tiempo real, inteligencia artificial y alianzas para reforzar la prevención, la detección y el manejo de las enfermedades cardiometabólicas, llegando de forma proactiva antes a las personas en la comunidad.