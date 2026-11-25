Archivo - Novartis, AGAPUC y 'Foro Piel' lanzan una campaña para mostrar la realidad diaria de la urticaria crónica - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KWANCHAICHAIUDOM

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Novartis, la Asociación Grupo de Apoyo a Pacientes de Urticaria Crónica (AGAPUC) y la plataforma 'Foro Piel' han lanzado la iniciativa 'Que la urticaria no te quite el sueño', campaña de concienciación con la que buscan dar voz a la realidad diaria de quienes conviven con la enfermedad.

La acción, impulsada por las dos últimas en colaboración con la primera, pretende trasladar la realidad física, emocional y social de los pacientes, con especial atención en el impacto de la patología en su calidad de vida. Asimismo, tiene el objetivo de acompañarlos en su rutina diaria, animándolos a compartir su experiencia con su médico especialista y a explorar, conjuntamente, formas de mejorar su día a día.

"Convivir con urticaria crónica significa no saber cuándo llegará el próximo brote, pasar noches sin dormir por el picor y, muchas veces, sentir que los demás no entienden lo que te pasa", ha explicado la representante de pacientes y fundadora de AGAPUC, Marina Dávila, quien considera "fundamental" que las personas con la enfermedad "sepan que no están solas y que contar con detalle cómo les afecta, también al sueño, ayuda a que su médico pueda valorar mejor cada caso".

Por ello, la campaña, centrada en una patología de la piel que provoca habones y picor, y que puede aparecer de forma impredecible durante meses, se articula en torno a una página web con información clara y fiable, y herramientas para identificar posibles síntomas y alteraciones del sueño, pensadas para ayudar a los pacientes a compartir su experiencia con un profesional sanitario y valorar conjuntamente posibles formas de mejorar su situación.

Además, el portal de Internet reúne testimonios reales, preguntas frecuentes y otros apartados, lo que se completa con la difusión de contenidos en redes sociales bajo el hashtag '#QueLaUrticariaNoTeQuiteElSueño'. A través de ello se expone que la urticaria crónica afecta a alrededor del 1 por ciento de la población, con mayor frecuencia a mujeres de entre 20 y 40 años, y, a diferencia de otras urticarias, no tiene una causa externa identificable.

AFECTACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA

En este contexto, muestra que más de la mitad de los pacientes continúa con síntomas pese a tomar antihistamínicos y, junto a ello, pacientes y médicos no siempre perciben el impacto de la enfermedad de la misma manera, y es que uno de cada cuatro de los primeros refiere síntomas peores de los que percibe su médico. Por ello, se pone el foco en la importancia de explicar con claridad cómo afecta la urticaria crónica a la vida diaria.

"Las enfermedades de la piel se minimizan con frecuencia porque se perciben como un problema estético, cuando en realidad condicionan el descanso, el trabajo, las relaciones y la salud emocional de quienes las padecen", ha sostenido el coordinador de 'Foro Piel' y vicepresidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Santiago Alfonso, tras lo que ha destacado que la iniciativa anima a los pacientes "a no resignarse y a hablar abiertamente con su especialista, normalmente del área de Dermatología o Alergología, y también de Atención Primaria, sobre cómo les afecta en su día a día".

En este sentido, se incluye en la acción una guía para hablar sobre la urticaria crónica con el médico, un material descargable diseñado para ayudar a los pacientes a preparar la consulta y aprovecharla al máximo. El documento permite registrar cómo ha evolucionado la enfermedad desde la última visita, describiendo los síntomas experimentados y cómo han afectado a la calidad de vida.