Archivo - Algunas enfermedades, el uso de antibióticos y dietas poco saludables pueden reducir la abundancia y supervivencia de las bacterias intestinales que favorecen nuestra salud. - ISTOCK. - Archivo

MADRID 18 (EUROPA PRESS)

Ante la creciente evidencia de que las bacterias resistentes a los antibióticos continúan propagándose y las opciones de tratamiento son cada vez más limitadas, se necesitan medidas urgentes para salvaguardar la eficacia de los antibióticos, tal y como declara el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) con motivo del Día Europeo de Concienciación sobre los Antibióticos.

"Aún estamos rezagados con respecto a varios de los objetivos de la UE para 2030 en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, la buena noticia es que ahora podemos ir más allá de las cifras", declara la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

"Innovaciones como la vigilancia genómica más rápida nos permiten evaluar mejor y con mayor rapidez cómo se propagan las bacterias resistentes y cómo evaden los antibióticos. Esto, a su vez, significa que podemos actuar antes para detener la transmisión, orientar con mayor eficacia las decisiones de tratamiento e identificar dónde se necesitan con mayor urgencia nuevos antibióticos", señala.

El ECDC coordina tres redes europeas que recopilan datos sobre la resistencia a los antimicrobianos y su consumo. Una de ellas se dedica específicamente a la vigilancia genómica de bacterias multirresistentes y trabaja para determinar la distribución geográfica y la relación genética de los clones multirresistentes, así como los mecanismos de su resistencia.

Esto contribuye a mejorar la evaluación de riesgos, las directrices y la selección de tratamientos, lo que permite a los países traducir los datos de vigilancia en acciones de salud pública específicas.

Si bien se ha observado un aumento en las infecciones por bacterias resistentes a muchos patógenos, ciertas bacterias son particularmente preocupantes debido a su propagación en centros de salud, su capacidad para causar infecciones graves y su creciente resistencia a casi todos los antibióticos. Un ejemplo es Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenémicos, una clase de antibióticos reservados para el tratamiento de infecciones graves. Este tipo de bacteria ha provocado un aumento del 72% en las infecciones del torrente sanguíneo desde 2019, las cuales pueden causar enfermedades graves y están asociadas a una alta tasa de mortalidad.

Al mismo tiempo, el 90% del consumo humano de antibióticos se produce en la comunidad o en el ámbito ambulatorio, y por ello la campaña 2026 del ECDC se centra en los niños, quienes suelen estar expuestos a los antibióticos. El lema de la campaña, "Cuida a tus hijos: usa los antibióticos con prudencia", recuerda a padres y cuidadores que muchas enfermedades comunes de la infancia, como resfriados, tos y dolor de garganta, son causadas por virus y no requieren antibióticos. Los antibióticos solo deben utilizarse cuando los recete un profesional sanitario y cuando sea médicamente necesario.

Datos recientes indican algunos avances positivos en la reducción del consumo de antimicrobianos. Sin embargo, Europa no está actualmente en camino de alcanzar sus objetivos para 2030: El consumo de antibióticos en humanos fue un 5% menor en 2025 que en 2019, frente a un objetivo de reducción del 20% para 2030; por otra parte, la proporción de antibióticos de primera línea incluidos en la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aumentó del 61,1% al 62,5%, acercándose al objetivo del 65%.

Otro dato clave es que las infecciones del torrente sanguíneo causadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) han disminuido un 19% desde 2019, en consonancia con el objetivo de la UE, aunque los aumentos de los dos últimos años amenazan ahora este progreso. Sin embargo, las infecciones del torrente sanguíneo causadas por K. pneumoniae resistente a los carbapenémicos han aumentado un 72% frente al objetivo de reducción del 5%.

Asimismo, las infecciones del torrente sanguíneo causadas por Escherichia coli (E. coli) resistente a las cefalosporinas de tercera generación han aumentado un 16,4%, a pesar de un objetivo de reducción del 10%. El aumento en la notificación de infecciones por E. coli resistente a los carbapenémicos, no solo en entornos sanitarios sino también en la comunidad, representa un desafío adicional.

Para revertir estas tendencias negativas y alcanzar los objetivos de resistencia a los antimicrobianos para 2030, se requerirá una acción rápida y sostenida por parte de las autoridades de salud pública, que incluya un paquete coordinado de medidas de prevención y control de infecciones (PCI), gestión del uso de antimicrobianos, capacidad de laboratorio y vigilancia reforzada.

En el punto de atención, las medidas prioritarias incluyen una higiene de manos confiable, el uso correcto del equipo de protección personal, la identificación y el aislamiento oportunos de los pacientes afectados, y la limpieza y desinfección ambiental efectivas. Los administradores de atención médica y los sistemas de salud deben respaldar estas prácticas mediante personal adecuado de control de infecciones, acceso a diagnósticos de laboratorio apropiados, capacidad de aislamiento suficiente, vigilancia, capacitación y mecanismos de coordinación entre los centros de salud y las regiones.

El ECDC anima a todos los países a reforzar la coordinación nacional para prevenir la propagación de microorganismos multirresistentes. En 2026, el Centro publicó una guía propuesta para establecer e implementar programas de control de infecciones en centros sanitarios e introdujo la herramienta digital hyFive para apoyar la monitorización de la higiene de manos y la implementación basada en datos. Entre 2024 y 2026, el ECDC también realizó visitas a todos los Estados miembros y ofreció recomendaciones personalizadas sobre la resistencia a los antimicrobianos y las infecciones asociadas a la atención sanitaria.

Igualmente, el ECDC apoya a los países de la región mediante el seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos a través de EARS-Net, el consumo de antimicrobianos a través de ESAC-Net y la vigilancia genómica de bacterias multirresistentes de importancia para la salud pública a través de EURGen-Net.