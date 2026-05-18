MSD lanza la segunda edición de 'Matices que importan' para visibilizar el papel de la enfermería oncológica

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MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

MSD ha lanzado la segunda edición de 'Matices que importan', campaña que pretende visibilizar el "papel imprescindible" de la enfermería oncológica en el acompañamiento integral de las pacientes con cáncer de mama, y el cuidado vocacional con el que cada profesional aborda las diferencias y matices de cada paciente.

Esta iniciativa tiene el objetivo de subrayar que cada cáncer de mama, cada historia y cada paciente, tienen "una realidad diferente y que todas ellas importan por igual". En este contexto, la enfermería oncológica desempeña un "papel clave" a lo largo del proceso asistencial: desde el momento del diagnóstico hasta el seguimiento, pasando por el tratamiento y la gestión de los efectos secundarios.

El cáncer de mama sigue siendo uno de los tumores más prevalentes en España. De hecho, según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se prevé que en 2026 se diagnostiquen más de 38.000 nuevos casos de esta enfermedad y, más allá de su incidencia, se trata de una enfermedad compleja y heterogénea, con distintas formas de presentación y evolución que hacen que cada caso sea único.

Esta iniciativa, a través de una pieza audiovisual difundida en las redes sociales de MSD en España, pone en valor el papel de los profesionales que se dedican a la enfermería oncológica a través de sus vivencias y emociones. El vídeo da voz a dos testimonios que reflejan la diversidad y complejidad de cada caso, poniendo de relieve la importancia de adaptar la atención a las necesidades individuales de cada paciente.

'Matices que importan', de esta forma, busca ampliar la mirada más allá de los enfoques tradicionales, creando un espacio para entender las distintas realidades de los tumores de mama, sus trayectorias clínicas y las necesidades psicosociales de las personas afectadas.

El director médico de MSD en España, Joaquín Mateos, ha señalado que los profesionales que se dedican a la enfermería oncológica "no solo proporcionan soporte en la parte clínica, sino que también actúan como un apoyo emocional esencial en momentos especialmente delicados", como el diagnóstico o la evolución de la enfermedad.

"Su labor resulta clave para ayudar a las pacientes y sus entornos a comprender cada situación y afrontar el proceso con mayor seguridad", ha continuado.

En esta línea, la compañía ha destacado el valor de la cercanía, la calidad y la continuidad asistencial de la enfermería, que convierten a estos profesionales en una "figura de referencia" para las pacientes, generando un vínculo que, en muchos casos, se mantiene a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad.