Archivo - Minsait completa sus proyectos para el Plan de Atención Digital Personalizada del SNS - RAWPIXEL.COM / BUSBUS - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Minsait ha asegurado haber completado con "éxito" sus proyectos para el Plan de Atención Digital Personalizada (PADP), estrategia del Sistema Nacional de Salud (SNS) financiada con fondos europeos que busca adaptar, mediante la tecnología, la asistencia sanitaria pública a las necesidades y el estado de salud de los pacientes.

Según ha indicado la entidad de Indra, el Ministerio de Sanidad ha certificado que ha demostrado, dentro del plazo previsto, la viabilidad y eficacia de sus pilotos basados en casos de uso reales, como el seguimiento a través de la telemonitorización de enfermos crónicos de diabetes o problemas de corazón.

Tras exponer que va a acudir esta semana al XIII Congreso Internacional de Salud Digital, que se va a celebrar en San Sebastián (Guipúzcoa), Minsait ha destacado que integra "beneficios para los usuarios de los servicios públicos y sus profesionales a través de su plataforma tecnológica 'Onesait Healthcare'". De hecho, ha señalado que participa con ella en la puesta en marcha del PADP en nueve comunidades autónomas.

Así, personaliza la atención sanitaria, permite un seguimiento proactivo de tratamientos y enfermedades desde cualquier lugar y favorece la participación de los pacientes y sus familiares en el cuidado de su salud. Además, proporciona herramientas para el seguimiento de los programas asistenciales mediante cuadros de mando, alertas y mecanismos de monitorización que facilitan la toma de decisiones a los sanitarios.

Además, ha concretado que la plataforma se ha centrado en Asturias, Canarias, Extremadura y Galicia en un proyecto para el seguimiento de las pacientes de múltiples enfermedades crónicas, mientras que en Baleares, Castilla y León y Madrid, los pilotos desarrollados han dado soporte tecnológico al seguimiento de personas con insuficiencia cardíaca crónica.

Minsait, que ha especificado que en la región madrileña, el PADP se extiende a las personas con diabetes, ha manifestado también que la estrategia ha contado con 'Onesait Healthcare' para telemonitorizar a pacientes pluripatológicos, con trastornos neurodegenerativos y supervivientes de cáncer infantojuvenil. Por último, en Castilla-La Mancha, ha centralizado el sistema de información de alergias y alertas.

Junto a ello, ha concretado que en los proyectos desarrollados para Madrid, Asturias, Canarias y Castilla y León, el modelo garantiza la trazabilidad, disponibilidad y correcta asignación de los dispositivos médicos, facilitando su gestión durante todo el proceso de telemonitorización del paciente.

INCORPORAR DE FORMA TRANSVERSAL LA IA

"Las certificaciones concedidas por el Ministerio de Sanidad avalan que estos pilotos sientan las bases para extender el modelo a otras patologías", ha añadido, al tiempo que ha expuesto que "este es, de hecho, uno de los próximos pasos". También, aboga por "sumar a un mayor número de pacientes y dispositivos, reforzar las capacidades de seguimiento y evaluación continua mediante indicadores y herramientas de monitorización, e incorporar de forma transversal la inteligencia artificial (IA) para maximizar el valor del dato y apoyar la toma de decisiones clínicas".

Por otra parte, se ha referido a su proyecto en la 'Red Únicas', iniciativa específica del PADP para mejorar la atención de pacientes pediátricos de enfermedades raras o minoritarias a través de la tecnología, el cual ha asegurado que avanza según las previsiones. Así, ha completado el desarrollo de su plataforma en red, que conectará 50 hospitales públicos repartidos por todas las comunidades autónomas.

La iniciativa de Sanidad y la Fundación IDIS afronta una nueva fase centrada en el pilotaje en producción "en Madrid, Cataluña, Aragón y País Vasco", ha explicado, tras lo que ha informado de que "avanzará la certificación de hospitales del resto de autonomías para su incorporación progresiva al modelo".

Por último, y una vez indicado que cuando se complete esta fase, los sanitarios podrán compartir información clínica con una visión global de los pacientes pediátricos afectados, ha señalado que "el siguiente paso será la incorporación de más hospitales, patologías y grupos de edad a la 'Red Únicas'".