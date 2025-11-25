La Mesa de la Profesión Farmacéutica elabora un recopilatorio digital con la oferta académica de posgrado en Farmacia

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Profesión Farmacéutica ha elaborado un amplio recopilatorio con la formación de posgrado que ofertan en la actualidad las universidades españolas en el ámbito de Farmacia, a la que se puede acceder a través de la página web del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.

Según ha detallado el Consejo, los interesados pueden acceder en la sección 'Estudiantes' a un listado de 179 cursos sobre distintas áreas, un recopilatorio que se irá actualizando para incorporar seminarios y cursos de formación continuada que permitan ampliar y completar la oferta disponible.

Para visualizar los cursos de una determinada universidad, hay que seleccionarla en el menú de la izquierda y, en la parte central, se desplegará un listado con los cursos ofertados. De cada uno de ellos, se especifican los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos), la duración y la modalidad, así como acceso a la web del curso, donde la institución ofrece información ampliada.

La formación incluye cursos sobre gestión sanitaria, ensayos clínicos y prevención del tabaquismo hasta la obesidad, desnutrición, ortopedia, desarrollo de nuevos fármacos, farmacovigilancia, nutrición, tecnología farmacéutica, laboratorio clínico, promoción de la salud, microbiología, seguridad alimentaria, biotecnología, formulación magistral y dermocosmética, entre otros muchos.

Además, se ha habilitado un formulario específico para que aquellas entidades que ofrezcan formación de posgrado en el ámbito farmacéutico puedan comunicar sus programas, con el fin de incorporarlos al listado y mantenerlo continuamente actualizado.

Con esta iniciativa, la Mesa de la Profesión Farmacéutica da un paso más en su empeño de impulsar el desarrollo profesional de los farmacéuticos, quienes insiste en que necesitan estar al día y en constante formación para poder desempeñar sus funciones con la máxima calidad, teniendo en cuenta los continuos cambios y la innovación que caracterizan al sector.