Mercedes Pereira, elegida nueva presidenta de SEFAP - SEFAP

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha informado de que Mercedes Pereira ha sido elegida nueva presidenta en sustitución de José Manuel Paredero, cargo que ha asumido con el objetivo de consolidar a estos profesionales "como red de seguridad farmacoterapéutica para el paciente".

"Después de muchos años trabajando como farmacéutica de Atención Primaria, sé bien lo que aportamos, pero también sé que en ocasiones nos cuesta explicarlo", ha indicado, al tiempo que ha destacado que el propósito de la nueva Junta es hacer visible esa actividad "sin ruido", apoyándose en el trabajo cotidiano, los datos y la experiencia real de los servicios de salud.

Pereira, que ha indicado que busca dar visibilidad a la solución asistencial que aporta el farmacéutico de Atención Primaria, y que apuesta por un modelo profesional que pueda desarrollarse de forma viable en todas las comunidades autónomas, ha manifestado que su antecesor ha mantenido abiertas cuestiones importantes para la profesión, como la especialidad, la presencia del farmacéutico de Atención Primaria en el entorno asistencial, la definición de funciones, la relación con las Administraciones y debates normativos relevantes, como el anteproyecto de la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios:

La primera prioridad será establecer una definición clara del farmacéutico de Atención Primaria, de sus responsabilidades y de su ámbito competencial. Así, el "espacio prioritario" debe ser el paciente ambulatorio con tratamientos complejos: "personas con enfermedades crónicas, con alta frecuencia de consultas a múltiples profesionales, con cambios frecuentes de tratamiento o que tras el alta hospitalaria o por inercia de prescripción, continúen con tratamientos que quizá ya no resulten necesarios, lo que puede propiciar problemas de seguridad, necesidad de ajustes o situaciones que precisan de una revisión para optimizar el tratamiento", ha explicado.

"El paciente crónico vive fuera del hospital, así que la seguridad de su medicación también debe estar allí", ha insistido, para añadir que "cada medicamento puede tener un prescriptor, pero el paciente necesita que alguien revise el conjunto del tratamiento, sus interacciones, sus duplicidades, sus riesgos y su adecuación a la situación clínica actual".

MEDICIÓN DE RESULTADOS

Por otra parte, el nuevo equipo de gobierno buscará avanzar desde el registro de actividad hacia la medición de resultados, ya que muchas intervenciones tienen como finalidad evitar acontecimientos que finalmente no llegan a producirse, naturaleza preventiva que provoca que una parte importante del trabajo de los farmacéuticos de Atención Primaria permanezca oculta.

"En seguridad, muchas veces el éxito es precisamente lo que no ocurre", ha incidido Pereira, quien pretende promover indicadores comunes, proyectos multicéntricos y sistemas de registro que permitan demostrar qué cambia tras una intervención farmacéutica. "El objetivo no será acumular cifras de actividad, sino relacionar el trabajo desarrollado con resultados clínicos, seguridad, capacidad resolutiva, eficiencia y experiencia del paciente", ha informado.

Además, la nueva Junta continuará el trabajo en pro de la consecución de una especialidad propia, pero esta no puede reducirse a una denominación ni plantearse únicamente como una reivindicación corporativa. "La especialidad no es un título, es una garantía para el paciente", ha manifestado, para agregar que "su justificación debe residir en asegurar que el profesional encargado de intervenir sobre pacientes ambulatorios complejos disponga de una formación adecuada, competencias homogéneas y un reconocimiento acorde con la responsabilidad asumida".

Por último, Pereira, quien tendrá a Silvia María Reboredo García como vicepresidenta, ha indicado que, para la integración del farmacéutico de Atención Primaria, no se va a proponer una reforma uniforme que pueda generar un rechazo inicial por su complejidad organizativa o por requerir una inversión inmediata difícilmente asumible. El camino "debe construirse desde la realidad de cada comunidad autónoma", ha explicado.