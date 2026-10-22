El mercado de material quirúrgico-médico creció un 3% en 2025 y superó los 2.000 millones, según Informa

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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado de material quirúrgico-médico creció un 3% en 2025, hasta los 2.050 millones de euros, en un contexto de suave tendencia al alza de la demanda, según el estudio Sectores "Material Médico-Quirúrgico", elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

La actividad exportadora creció un 15,9% en 2025, alcanzando los 1.140 millones de euros, con la Unión Europea como principal destino de las exportaciones, acaparando el 68% de las ventas al exterior. Por su parte, las importaciones aumentaron un 6,4% en dicho ejercicio, hasta los 2.994 millones, procediendo más de la mitad de la Unión Europea y un 17,4% de Estados Unidos.

Un total de 7.800 trabajadores, repartidos en unas 160 empresas, componen en España un mercado cuya oferta se distingue por la intensa presencia de filiales importadoras de grandes grupos internacionales, principalmente estadounidenses. De esta manera, nueve de las diez compañías que más venden en el mercado nacional cuentan con capital extranjero.

En 2025, los cinco primeros operadores aglutinaron una cuota de mercado conjunta cercana al 39%, porcentaje que sube al 60% si se consideran los diez primeros.

En lo que se refiere a los tipos de producto, el instrumental fungible es el que más importancia tiene dentro del mercado médico-quirúrgico, con un 75% de las ventas. Le siguen el material no fungible y los aparatos para diagnóstico no electrónicos, con un 19% y un 6% de las ventas, respectivamente.