Menos del 10% de los pacientes candidatos al sistema personalizado de dosificación de fármacos accede al mismo

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MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Menos del 10 por ciento de los pacientes candidatos al sistema personalizado de dosificación (SPD) de medicamentos accede al mismo, a pesar de que es un servicio cada vez más extendido en España y cuenta con una valoración ampliamente positiva por parte de usuarios y farmacéuticos, según revela un estudio del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España.

El presidente del Consejo, Jesús Aguilar, ha destacado este martes en rueda de prensa que los SPD, que permiten a los farmacéuticos organizar la medicación de los pacientes, son una "realidad consolidada" en España y ayudan a enfrentar "uno de los retos más importantes" del sistema sanitario, como es la falta de adherencia terapéutica, pero falta un mayor apoyo institucional para garantizar su acceso a todas las personas que pueden beneficiarse.

El estudio 'Los Sistemas Personalizados de Dosificación y Servicios de Adherencia en la farmacia comunitaria española', elaborado por la consultora Hiris y en el que ha colaborado la Sociedad Española de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas (SEAPEC), parte de una revisión bibliográfica y dos encuestas, realizadas a 384 pacientes y cuidadores y a 475 farmacéuticos.

Según recoge, todas las comunidades y ciudades autónomas, a excepción de Asturias y Melilla, han desarrollado iniciativas para mejorar la adherencia a los tratamientos y el uso seguro de los medicamentos. Los SPD son el servicio más extendido, presente en todos los territorios a excepción de Asturias y Melilla, mientras que los programas de adherencia solo están implantados en siete CCAA.

Sobre los SPD, destaca que el 81 por ciento de las farmacias encuestadas presta el servicio, además de que la satisfacción por parte de usuarios y farmacéuticos es elevada, de en torno al 91 por ciento. No obstante, Aguilar ha aseverado que el apoyo institucional que ofrecen las CCAA "es desigual".

Por ello, ha subrayado que el "reto" pasa por ir más allá de las experiencias de éxito consolidadas en algunos territorios y conseguir una "implantación plena, accesible, equitativa y sostenible" del servicio en todo el país.

BENEFICIOS DE LOS SPD

Los SPD ayudan a los pacientes a utilizar correctamente sus tratamientos y cumplir con ellos. En este sentido, la gran mayoría de usuarios encuestados son pacientes polimedicados y, en concreto, el 47,6 por ciento toma entre cinco y 10 medicamentos, mientras que un 5,5 por ciento toma más de 10 y un 46,9 por ciento menos de cinco.

La razón principal por la que se les ofreció o decidieron participar en el programa de SPD es la comodidad (53,1%), seguida de la prevención de errores en la toma de la medicación (34,6%) y el hecho de ser pacientes crónicos (34,1%) o polimedicados (20,8%).

El nivel de satisfacción de los pacientes y de los cuidadores con el programa de SPD es muy alto. Más del 90 por ciento de los entrevistados están bastante (47%) o totalmente satisfechos con el servicio prestado por su farmacéutico (44,5%). Los beneficios que más destacan del servicio son el mayor conocimiento de su medicación (46,4%), menor confusión (45,1%) y recordar mejor que tienen que tomar medicamentos (43,2%).

Los pacientes que expresan una menor satisfacción piden una mayor coordinación entre el farmacéutico y el profesional de Atención Primaria (19,8), periodos más largos del programa para evitar tener que acudir a la farmacia con tanta frecuencia (19%) y poder tener comunicación con sus médicos en cada recogida de SPD (17,2%).

En línea con todos estos resultados, el estudio resalta que una amplia mayoría de los pacientes y cuidadores recomendaría a otras personas el uso de SPD. Casi el 80 por ciento le asignan ocho puntos o más a la probabilidad de recomendación.

Por otra parte, tres de cada cuatro entrevistados vería bien que el farmacéutico pudiera acceder a su historia clínica con el fin de mejorar la atención farmacéutica que le ofrece. Solo el 12,5 por ciento se opone.

BARRERAS PARA LA EXTENSIÓN DE LOS SPD

Según se desprende del estudio, la media de pacientes que usa SPD por farmacia que ofrece este servicio es de 22,6, aunque la cifra se ve condicionada por las comunidades autónomas en las que existen convenios entre las farmacias y las administraciones públicas para la prestación del servicio, lo que hace subir esta media.

Solo un 26,2 por ciento de las farmacias encuestadas desarrollan el servicio mediante un convenio o concertación, que permite la remuneración del servicio y su gratuidad para pacientes vulnerables. La mayor parte se realizan mediante convenio con su servicio autonómico o consejería de salud (40%) o con una entidad local, como el ayuntamiento o la diputación (44%).

Los farmacéuticos encuestados consideran que la falta de conocimiento de otros profesionales sobre el SPD (57%) es la principal barrera para la extensión de los SPD a nuevos pacientes, pues en casi la mitad de las ocasiones es el farmacéutico quien recomienda el uso de este servicio, si bien es cierto que los médicos cada vez lo sugieren más (32,8%).

Entre las barreras también destaca el coste para las farmacias (50%), la falta de recursos profesionales suficientes en las farmacias (49%), la falta de acceso a las historias clínicas electrónicas (47%), el coste del servicio para los pacientes (43%) y la falta de información de estos (39%).

A la vista de los obstáculos identificados, el informe detalla una serie de buenas prácticas para fomentar la extensión de los SPD, como un mayor conocimiento por parte de médicos y enfermeras, permitir que los médicos de Atención Primaria puedan prescribirlos en la receta electrónica y desarrollar campañas institucionales.

En paralelo, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha reclamado la ampliación de los convenios, un incremento de la remuneración de las farmacias, mayor empoderamiento de los farmacéuticos y mayor coordinación con servicios sociales para incluir a pacientes.

Sobre la posibilidad de incluir los SPD en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), Jesús Aguilar ha referido que se ha hablado "en multitud de ocasiones", pero que es "muy complicado", teniendo en cuenta además la diferencia entre comunidades autónomas en la implantación de convenios al respecto.

Por su parte, el vicepresidente de SEAPEC, Juan Torres, ha puesto en valor el papel de los farmacéuticos para hacer frente a la cronicidad y el envejecimiento de la población, una labor que ha considerado "infrautilizada".

En este sentido, ha abogado por establecer marcos por parte del Ministerio de Sanidad y de las CCAA para poder extender prestaciones como los SPD. Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), su presidenta, Carina Escobar, también ha pedido aumentar el la divulgación de este servicio, ya que muchos pacientes no lo conocen.