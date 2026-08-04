Médicos internistas destacan la superioridad de lenacapavir para VIH frente a las pastillas diarias

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MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha destacado la superioridad de lenacapavir, profilaxis preexposición (PrEP) inyectable de acción prolongada para prevenir el contagio de VIH, frente a la toma diaria de pastillas de tenofovir disoproxil fumarato/emtricitabina (F/TAF), tratamiento disponible en la actualidad en España.

Los médicos internistas han señalado que el beneficio de lenacapavir en comparación con la PrEP diaria está respaldado por dos estudios muy amplios, 'Purpose I', en el que no hubo ningún fracaso de la PrEP, y 'Purpose II', en el que los casos de contagio "fueron anecdóticos".

Los resultados fueron expuestos en la XVI Jornada de Enfermedades Infecciosas, organizada por el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas (GTEI) de la SEMI, que ha resaltado la ventaja que ofrece esta innovación para reducir los problemas de adherencia en personas en riesgo de contraer VIH.

El médico internista Javier de la Fuente Aguado, especialista del Hospital Ribera Povisa de Vigo, ha detallado que este beneficio en adherencia se produce gracias a que lenacapavir solo requiere una administración semestral con dos inyecciones subcutáneas al año, aunque ha subrayado que se debe ser "muy estricto" en su cumplimiento.

Siempre que se siga el tratamiento de forma adecuada, lenacapavir confiere una protección del 99 por ciento. Aunque ha resaltado que el tratamiento con pastillas orales "funciona muy bien" si el paciente cumple la administración de forma rigurosa, con una eficacia del 95 por ciento, ha advertido del problema que supone que un paciente olvide una toma, pues el fármaco que tendría que estar activo, no está presente en el organismo, lo que no sucedería con lenacapavir.

Asimismo, se ha referido a los posibles efectos adversos del tratamiento con F/TAF. Según ha apuntado, el tres por ciento de las personas que lo toman pueden tener afectación renal, pueden sufrir una pérdida de masa ósea u osteoporosis y, debido a su administración oral, malabsorción y diarrea.

FINANCIACIÓN

"Con lenacapavir, nos aproximamos al concepto de 'vacuna' ya que ofrece una protección de larga duración, seis meses, a lo que se añade su comodidad, fácil administración y casi nulas interacciones con otros tratamientos", ha subrayado para apuntar que el "único problema" para su uso en España es su financiación.

"El obstáculo fundamental para que se financie lenacapavir es el precio, pues los comprimidos cuestan menos de un euro al día, mientras que los inyectables de lenacapavir podrían costar varios miles de euros al año. Nos enfrentamos a un problema de farmacoeconomía", ha señalado.

La SEMI ha resaltado que la PrEP está muy extendida en los hospitales españoles, gracias a un protocolo del Ministerio de Sanidad que todas las comunidades autónomas han asumido y adoptado para prevenir la infección por VIH, a través de tratamientos de administración hospitalaria.

En la actualidad, los dos medicamentos aprobados y financiados en España para ser usados como PrEP son F/TAF, un comprimido que se debe administrar diariamente, o de forma rápida, dos horas antes de mantener una relación sexual o práctica de riesgo, 24 horas después y, finalmente, a las 48 horas; y cabotegravir intramuscular, que se administra cada dos meses en aquellas personas que no toleran, no se adhieren o no son adecuadas para efectuar la PrEP oral.