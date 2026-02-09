Los medicamentos con incidencias de suministro disminuyen un 27% en 2025, hasta los 207

Archivo - Fármacos. - FAHRONI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CisMED), de la Organización Farmacéutica Colegial, ha informado este lunes de que un total de 207 medicamentos se vieron afectados el año pasado por incidencias o alertas en el suministro en las farmacias comunitarias, lo que supone un descenso del 27,4 por ciento frente a los 285 notificados en 2024.

Según el informe, con datos de 13.483 farmacias, se registraron un total de 101.364.392 incidencias en el suministro, un 13,2 por ciento menos que el año anterior, cuando el total fue de 116.818.024. Esto supone que 2025 es el segundo año consecutivo en que el número total de incidencias y de fármacos afectados disminuye.

La media semanal fue de 44 medicamentos con incidencias, un 26,7 por ciento menos que el año anterior, cuando esta cifra fue de 60 fármacos. CisMED tiene como objetivo monitorizar las faltas de medicamentos en las farmacias en tiempo real para poder anticiparse a los problemas de suministro y minimizar su impacto en los pacientes.

De los medicamentos que presentaron faltas, solo un seis por ciento eran medicamentos no sustituibles, cuando en 2024 lo fueron hasta el ocho por ciento. Una de cada 10 incidencias o alertas detectadas en CisMED pertenecen al listado de medicamentos críticos de la Unión Europea.

Atendiendo al tipo de medicamento, dos de cada tres fármacos que presentaron incidencias estaban indicados para el sistema nervioso (20%), digestivo (20%), cardiovascular (14%) u órganos de los sentidos (12%). Les siguen fármacos dermatológicos (9%) y antiinfecciosos para uso sistémico (8%).

Los medicamentos con incidencias de suministro se emplean en más de 350 indicaciones, de las cuales las más frecuentes fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, neuralgia, artritis reumatoide, infarto agudo de miocardio, cistitis, lumbalgia, migraña, angina de pecho, artrosis, depresión, dismenorrea (menstruación dolorosa), infección de la piel, fiebre y contractura muscular.

El informe detalla que, durante 2025, una vez pasado el primer trimestre del año, las faltas de suministro en medicamentos antibióticos con amoxicilina pediátrica han experimentado un drástico descenso que se mantiene en la actualidad, pasando de superar el 30 por ciento de farmacias con estas faltas a no alcanzar el 10 por ciento.

Asimismo, recoge que el porcentaje de farmacias con faltas de suministro en insulinas ha ido en aumento durante el pasado año y, en la actualidad, se estima en más del 15 por ciento.

EL PAPEL DE LA FARMACIA COMUNITARIA

El vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos, Juan Pedro Rísquez, ha señalado que los problemas de suministro de medicamentos son una cuestión compleja causada por múltiples factores y que generan incertidumbre, dificultades para los pacientes y una gran presión sobre todos los agentes de la cadena del medicamento. "Las farmacias comunitarias no causan los problemas de suministro de medicamentos, pero sí están ayudando a paliar sus efectos", ha destacado.

Según ha explicado, las farmacias son el primer lugar donde se detectan estas faltas, incluso antes de que se notifiquen oficialmente o de que el problema se generalice. Por ello, ha puesto en valor el papel de herramientas como CisMED, a la que complementan otras como FarmaHelp, que permite ofrecer una solución en siete de cada 10 ocasiones en las que el paciente no dispone del medicamento en su farmacia habitual.

El vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos ha resaltado, en línae con el último informe del Grupo Farmacéutico de la Unión Europea (PGEU, por sus siglas en inglés), que los farmacéuticos destinan alrededor de 11 horas a la semana a gestionar las faltas de suministro de medicamento ayudando al paciente a encontrar soluciones para empezar o continuar su tratamiento.