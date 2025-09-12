Medicamentos para la alopecia con finasterida reforzaran en su envase la información sobre el riesgo de ideación suicida

Archivo - Imagen de recurso de una hombre con alopecia. - LIGHTFIELDSTUDIOS/ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los medicamentos que contienen finasterida 1 miligramo -indicada en varones para el tratamiento de las primeras fases de la alopecia androgenética- incluirán una tarjeta informativa en el envase, con el fin de reforzar la información sobre los riesgos relacionados con alteraciones del estado de ánimo, como la depresión, la ideación suicida y la disfunción sexual.

Así lo han confirmado los titulares de la autorización de comercialización de medicamentos que contienen finasterida o dutasterida en una carta de seguridad que ha publicado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El pasado mes de mayo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) confirmó que los comprimidos de 1 miligramo de finasterida puede inducir pensamientos suicidas, aunque se desconoce la frecuencia de este efecto secundario.

Los comprimidos de 5 miligramos de finasterida, usadas para tratar la hiperplasia prostática benigna, también pueden provocar este efecto, aunque la mayor parte de los casos se han detectado en los comprimidos de 1 miligramo.

El prospecto de finasterida ya advierte sobre cambios en el estado de ánimo, incluida la ideación suicida, y ahora deberá incluir una tarjeta de información para el paciente en todos los envases de finasterida 1 miligramo para informar sobre los riesgos de alteraciones del estado de ánimo y la disfunción sexual, indicando cómo actuar en cada caso.

CONSULTAR CON UN MÉDICA SI PRESENTAN IDEACIÓN SUICIDA

En la carta, las farmacéuticas señalan que se han notificado casos de disfunción sexual en algunos pacientes tratados por alopecia androgenética, la cual puede contribuir al desarrollo de alteraciones del estado de ánimo, incluida la ideación suicida. Por ello, recomiendan informar a los pacientes de que consulten con su médico en caso de presentar disfunción sexual, y considerar la interrupción del tratamiento.

En caso de que los pacientes experimenten un estado de ánimo deprimido, depresión o ideación suicida, las farmacéuticas aconsejan que interrumpan el tratamiento y busquen consejo médico.

Al hilo, las farmacéuticas señalan que, aunque no existe evidencia suficiente para establecer una asociación directa entre la ideación suicida y dutasterida (debido al mecanismo de acción común de los inhibidores de la 5-alfa reductasa), se recomienda que los pacientes tratados con dutasterida consulten inmediatamente con su médico si presentan síntomas de alteraciones del estado de ánimo.