Los mayoristas demandan a los laboratorios optimizar la facturación y las entregas, y avanzar en sostenibilidad

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los mayoristas demandan a los laboratorios farmacéuticos evitar errores en las facturas, que los productos lleguen en buen estado y avanzar en materia de sostenibilidad, según lo refleja la última edición del estudio 'AECOC Benchmarking Farma 2025', que evalúa la calidad del suministro y la relación comercial desde la perspectiva de los mayoristas.

Esta edición, la más completa hasta la fecha, recoge la valoración de más de 40 laboratorios y 6 mayoristas líderes del sector. También ha servido como marco para la celebración de la primera Jornada Farma organizada por la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), en la que se analizó la situación actual del sector y sus principales retos.

Con respecto a la facturación, los aspectos más relevantes para los mayoristas son la correcta emisión de las facturas, la gestión de incidencias y la tramitación de cargos. En este sentido, los mayoristas señalan que los errores en cantidades, referencias o precios, la rapidez en la resolución de incidencias y la claridad y detalle de las facturas son aspectos clave para garantizar la eficiencia en la relación con los laboratorios.

Según el estudio, los laboratorios reciben una puntuación promedio de 4,98 sobre 10 en errores de facturación, un 4,72 en rapidez de resolución de incidencias y un 4,79 en claridad de la factura. "Aunque los laboratorios cumplen con los estándares básicos, los mayoristas identifican la necesidad de mejorar la agilidad y la precisión de estos procesos, lo que repercute directamente en su operativa diaria y en la eficiencia global de la cadena de suministro", ha explicado Óscar Castroviejo, responsable del sector Salud de AECOC.

LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA ES EL SEGUNDO BLOQUE MÁS VALORADO

Integrada en el bloque de recepción de mercancías, las operativas de entrega de productos son el segundo aspecto más importante según los mayoristas. Destacan la necesidad de que los artículos lleguen en buen estado, la correcta gestión de las temperaturas y la agilidad del proceso, incluyendo la ubicación del albarán y la lectura de los bultos, con el fin de asegurar la calidad de los productos y la eficiencia en la entrega.

En este sentido, los laboratorios obtienen una puntuación promedio de 6,79 por el estado de los productos, un 7,65 en la gestión de temperaturas y un 6,82 en agilidad del proceso. En palabras de Castroviejo, "la logística funciona correctamente en general, pero los mayoristas consideran importante seguir optimizando estos procesos para hacer las entregas más ágiles, seguras y adaptadas a sus necesidades operativas".

En referencia a la relación comercial, los mayoristas valoran especialmente el compromiso y la solidez de los laboratorios -con una puntuación promedio de 6,28-, la competitividad de los acuerdos económicos -con un 5,79- y el uso de herramientas y servicios que faciliten la operativa conjunta -con un 5,93-. "Los mayoristas perciben relaciones estables, pero identifican oportunidades para reforzar la colaboración, mejorar la eficiencia operativa y optimizar el uso de los recursos que los laboratorios ponen a su disposición", añade Castroviejo.