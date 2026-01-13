La mayoría de los indecisos sobre la vacuna COVID-19 terminó vacunándose, según un estudio del Imperial College

Archivo - Vacunación, vacuna, covid-19, coronavirus. - RECEP-BG/ ISTOCK - Archivo

La mayor parte de la reticencia a vacunarse contra la COVID-19 se debe a preocupaciones que pueden abordarse y reducirse eficazmente con el tiempo, según un nuevo estudio dirigido por investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido).

Este nuevo estudio se realizó con más de 1,1 millones de personas en Inglaterra entre enero de 2021 y marzo de 2022 durante la pandemia de COVID-19. Sus resultados se publican en 'The Lancet'. Entre sus principales conclusiones se revela que, de los participantes que inicialmente dudaban en vacunarse contra la COVID-19, el 65% se vacunó al menos una vez.

Los hallazgos ofrecen una perspectiva novedosa sobre los principales tipos de reticencia a las vacunas durante la pandemia de COVID-19. Su potencial para revertirse podría ayudar a orientar la selección de los destinatarios y los mensajes para futuras implementaciones de nuevas vacunas.

Si bien la reticencia a las vacunas no es un fenómeno nuevo, ya que la OMS la incluyó entre las 10 principales amenazas para la salud mundial en 2019, la reducción en la aplicación de diversas vacunas, incluidas las vacunas infantiles contra el sarampión y la tos ferina, sigue siendo un importante problema de salud pública.

"Queríamos analizar la reticencia a las vacunas contra la COVID-19 con mayor profundidad para identificar los grupos con formas más persistentes de reticencia y sus principales preocupaciones. Comprender estos factores es fundamental para abordar la aplicación de la vacuna y controlar mejor la propagación de la enfermedad", explica el autor principal, el profesor Marc Chadeau-Hyam, del Imperial College de Londres (Reino Unido).

Los investigadores analizaron para ello datos de una encuesta longitudinal de 1,1 millones de adultos (mayores de 18 años, 57% mujeres) del Estudio de Evaluación en Tiempo Real de la Transmisión Comunitaria (REACT) (en el momento del despliegue inicial de la vacuna contra la COVID-19, entre enero de 2021 y marzo de 2022). Compararon las actitudes hacia la vacunación en el momento de la inscripción con la posterior aceptación de la vacunación, según los registros de vacunación del Servicio Nacional de Salud (NHS) hasta el 7 de mayo de 2024, para identificar las categorías y los factores que impulsaban la reticencia a la vacunación.

Durante la pandemia, se preguntó a los participantes si se habían vacunado o tenían intención de vacunarse. A quienes rechazaron la vacuna o se mostraron escépticos respecto a la vacunación, se les preguntó sobre sus motivos de reticencia a partir de una lista de verificación de 23 opciones, así como una opción de texto libre. La efectividad de la vacuna y los efectos en la salud son razones clave para la vacilación

En general, el 3,3% (37.982 de 1,1 millones) de los participantes informaron algún grado de vacilación ante la vacuna contra la COVID-19 y los datos de vacunación posteriores estaban disponibles a través de la vinculación de registros del NHS para 24.229 (64%) de ellos. Las tasas de vacilación disminuyeron con el tiempo desde un máximo inicial del 8% de los encuestados en enero de 2021, a un mínimo del 1,1% a principios de 2022. Hubo un pequeño repunte en la vacilación a más del 2,2% en febrero y marzo de 2022 durante la ola de Omicron.

Los investigadores identificaron ocho categorías de vacilación ante la vacuna, incluidas las preocupaciones sobre la efectividad y los efectos secundarios, la percepción de bajo riesgo de la COVID-19 y la desconfianza en los desarrolladores de vacunas, y el miedo a las vacunas y las reacciones. Entre los indecisos que dieron un motivo para su indecisión, el 41% (12.498 de 30.701) manifestó inquietudes sobre los efectos a largo plazo en la salud, el 39% (11.953) dijo que quería esperar para ver si la vacuna funcionaba y el 37% (11.287) dijo que tenía inquietudes sobre los efectos secundarios.

Las razones para la vacilación variaron entre los grupos demográficos, por ejemplo, los hombres eran más propensos que las mujeres a informar que no sentían que la COVID-19 fuera un riesgo personal (18% frente a 10%); las mujeres eran más propensas a estar preocupadas por las consecuencias relacionadas con la fertilidad (21% frente a 8%), mientras que las personas de 74 años o más eran más propensas a estar en contra de las vacunas en general en comparación con las personas de 18 a 24 años (12% frente a 2,5%).

El análisis del comportamiento de vacunación posterior encontró que la probabilidad de permanecer sin vacunar era mayor para las personas mayores, las mujeres, las personas de etnia negra, las personas desempleadas o que vivían en áreas desfavorecidas, las personas con antecedentes de COVID-19 y las personas con un nivel de educación más bajo.

Las personas que informaron las razones más comunes de vacilación (es decir, las relacionadas con la eficacia de la vacuna o las preocupaciones de salud) fueron las más propensas a cambiar de opinión y, posteriormente, vacunarse contra la COVID-19. Por el contrario, las personas que expresaron dudas relacionadas con la falta de confianza, la percepción de bajo riesgo personal y un sentimiento general antivacunas tuvieron entre dos y tres veces menos probabilidades de vacunarse que quienes no informaron estos motivos.

"Demostramos que ciertos tipos de dudas sobre las vacunas se abordan con mayor facilidad que otros, por ejemplo, las preocupaciones relacionadas con el embarazo o la lactancia" destaca la coautora, la profesora Helen Ward, del Imperial College de Londres y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención del Centro de Investigación Biomédica Imperial del Reino Unido. "Nuestro estudio sugiere que, a medida que se implementaba la vacuna, la confianza pública aumentó y el escepticismo inicial se superó en gran medida".

Según el coautor, el profesor Paul Elliott, del Imperial College de Londres: "Lo que aprendimos de la experiencia de la COVID-19 es la importancia de garantizar que las personas tengan acceso a información fiable y confiable para que puedan tomar decisiones bien informadas sobre sus opciones de salud personal. La información fiable y fácil de entender, por ejemplo, sobre la eficacia de las vacunas y los posibles riesgos, es de especial importancia en el caso de una emergencia de salud pública como la COVID-19, que implicó el rápido despliegue a gran escala de nuevas tecnologías de vacunas".

Los autores reconocen algunas limitaciones del estudio, como que los registros de vacunación del NHS y el estado de vacunación autodeclarado mostraron inconsistencias, probablemente debido a un recuerdo y una cobertura deficientes de los datos del NHS. Además, los encuestados reticentes a vacunarse fueron menos propensos a consentir la vinculación de los registros del NHS, lo que podría introducir un sesgo de selección que podría limitar la generalización de los hallazgos.

