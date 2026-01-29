Más del 65% de las compañías farmacéuticas apuestan por LinkedIn como eje principal de su estrategia digital en España

Archivo - FILED - 13 September 2017, North Rhine-Westphalia, Cologne: The LinkedIn logo can be seen at the dmexco digital trade fair in Cologne. Photo: picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa - picture alliance / Rolf Vennenbe / DPA - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

LinkedIn se reafirma como un canal estratégico para las compañías del sector farmacéutico, con más del 65 por ciento de las compañías presentes con cuentas locales, al permitir visibilizar hitos corporativos, estrechar vínculos con profesionales sanitarios y difundir avances científicos, según recoge el Informe anual 'Posicionamiento digital de las farmacéuticas 2025', elaborado por Cícero Comunicación, que analiza la actividad y el desempeño de 47 compañías farmacéuticas en LinkedIn, Instagram, X y TikTok durante 2025.

En palabras de Nuria Molina, directora de estrategia digital de Cícero Comunicación, "las redes sociales han dejado de ser un escaparate para convertirse en un espacio donde se construye reputación. En 2025 se confirma que no basta con estar: hay que aportar, conectar y sostener una narrativa que tenga sentido para cada audiencia y que esté optimizada para los modelos de IA".

El informe, que combina análisis cuantitativo y cualitativo, se apoya en herramientas como Metricool para la recopilación de datos (publicaciones, interacciones, alcance y crecimiento) y Brandwatch para el social listening y la identificación de temas de conversación, además de datos extraídos directamente de LinkedIn.

El estudio abarca cuatro bloques fundamentales: un análisis cuantitativo, donde se examinan métricas de crecimiento, interacciones y alcance; un análisis cualitativo, que recoge tendencias de conversación y palabras clave en redes sociales; un apartado sobre mejores contenidos y estrategias, que destaca los contenidos con mayor impacto; y finalmente, conclusiones y tendencias para 2026, con previsiones sobre la evolución del entorno digital.

El informe refleja que, durante 2025, las compañías farmacéuticas han reforzado su presencia digital con estrategias cada vez más diferenciadas según el canal, el tipo de audiencia y el objetivo de comunicación. Instagram mantiene su relevancia como canal de conexión con audiencias amplias, gracias a un lenguaje visual que permite combinar divulgación, concienciación y contenido corporativo.

Por su parte, X sigue siendo un canal clave para la comunicación en tiempo real y la participación en debates del sector, especialmente en ámbitos de divulgación y conversación especializada.

En cuanto a TikTok, el análisis confirma que, pese a contar todavía con una presencia limitada dentro del sector farmacéutico, es una plataforma con alto potencial para aumentar el alcance y el engagement a través de estrategias creativas.

Finalmente, el estudio recoge que las auiencias premian los contenidos con intención, especialmente aquellos que incorporan recursos visuales y formatos dinámicos; priorizan historias reales, cercanas y centradas en personas; combinan rigor y claridad para divulgar; activan conversación y participación, más allá del 'me gusta'.