Manikomicina: el nuevo antibiótico que ataca a las superbacterias donde antes no se había actuado

Archivo - El estudio se ha llevado a cabo con Vibrio cholerae, la bacteria del cólera - SHUTTERSTOCK - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo antibiótico logra elimina algunas de las bacterias más peligrosas y resistentes a los medicamentos del mundo, según confirma una investigación de la Universidad McMaster (Canadá). Según se publica en 'Nature' lo hace atacando una vulnerabilidad previamente desconocida, lo que abre la puerta a una clase de tratamientos completamente nueva.

El nuevo compuesto, llamado manikomicina, fue identificado por un equipo dirigido por el profesor Gerry Wright de la Universidad McMaster y ha demostrado una eficacia temprana contra patógenos prioritarios como Salmonella, E. coli y Klebsiella.

A diferencia de cualquier antibiótico que se utilice actualmente en las clínicas, este nuevo antibiótico actúa bloqueando el sitio de salida del ribosoma, la maquinaria productora de proteínas que se encuentra dentro de cada célula bacteriana.

El descubrimiento supone el cuarto nuevo candidato a antibiótico del laboratorio de Wright en poco más de un año, lo que subraya un nuevo enfoque prometedor para el descubrimiento de fármacos en un momento en que la resistencia a los antibióticos es una amenaza global creciente.

"Ningún antibiótico recetado actualmente en las clínicas hace lo que hace la manikomicina", aporta Wright, miembro del Instituto Michael G. DeGroote para la Investigación de Enfermedades Infecciosas.

"Ni la azitromicina, ni la tetraciclina; ninguno. Así que no solo hemos encontrado un nuevo fármaco candidato, sino que también hemos identificado una nueva diana en las bacterias que podría aprovecharse con otros fármacos nuevos".

LOS SIGUIENTES PASOS PARA CONVERTIR EL DESCUBRIMIENTO EN UN TRATAMIENTO REAL

Es la última parte del descubrimiento la que más entusiasma a los investigadores. Wright señala que, dado que la mayoría de los antibióticos que se usan hoy en día atacan las mismas vulnerabilidades del ribosoma, las bacterias han desarrollado amplias estrategias de defensa contra estos ataques; sin embargo, los fármacos que atacan una parte diferente del ribosoma (el sitio de salida) las dejan indefensas.

"Incluso los fármacos recién descubiertos que atacan esos mismos objetivos de siempre pueden desarrollar resistencia rápidamente", expone Wright, profesor del Departamento de Bioquímica y Ciencias Biomédicas de McMaster. "Pero, a lo largo de la historia de la medicina, no hemos ejercido ninguna presión selectiva sobre este objetivo en particular, por lo que las bacterias no tienen mecanismos de resistencia preexistentes a la manikomicina".

Wright compara el ribosoma con una cadena de montaje. Explica que los componentes terminados deben retirarse de la línea antes de que la siguiente pieza pueda avanzar. La manikomicina bloquea la salida, lo que provoca que todo el proceso de ensamblaje se atasque y, finalmente, se detenga por completo. Y, sin la capacidad de producir proteínas, las bacterias no pueden sobrevivir.

El descubrimiento de la manikomicina se basa en un trabajo que comenzó hace más de 75 años, cuando los científicos descubrieron por primera vez que la bacteria del suelo Streptomyces rimosus producía oxitetraciclina, un nuevo y potente fármaco que ayudaría a introducir la medicina en la era de los antibióticos.

Si bien este avance fue uno de varios descubrimientos similares realizados a mediados del siglo XX, la bacteria S. rimosus y otras bacterias relacionadas han sido descartadas hace tiempo como fuente potencial de nuevos antibióticos.

"Existe la percepción generalizada en la comunidad científica de que estas bacterias ya se han explotado por completo, que hemos descubierto todo lo que había que descubrir", detalla Wright. "Nuestro laboratorio ha comprobado que esto no es así en absoluto".

El grupo de Wright, en colaboración con investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago de Estados Unidos y la Universidad de Hamburgo en Alemania, utilizó una técnica de laboratorio avanzada llamada fraccionamiento para descubrir el nuevo antibiótico. Al filtrar la oxitetraciclina y otros compuestos abundantes de las mezclas químicas producidas por S. rimosus, los investigadores lograron aislar moléculas más escasas que habían pasado desapercibidas durante años.

Manpreet Kaur, investigadora postdoctoral en el laboratorio de Wright y primera autora del nuevo estudio, afirma que encontrar un nuevo fármaco candidato viable de esta manera abre nuevas oportunidades para el descubrimiento de antibióticos.

"Es probable que aún quede mucho por descubrir mediante el fraccionamiento", aporta Kaur. "Revisar los extractos incluso de bacterias bien estudiadas como Streptomyces podría conducir a descubrimientos similares en el futuro".

El equipo de Wright está impulsando el desarrollo clínico de la manikomicina. Ya han demostrado que el nuevo antibiótico no es tóxico para las células humanas y que funciona bien en un modelo de infección controlado en laboratorio, dos hitos clave en la fase inicial de desarrollo.

Actualmente, están trabajando en la optimización del "tiempo de permanencia" del fármaco (es decir, cuánto tiempo permanece activo en el cuerpo) y han producido 60 derivados diferentes con planes de impulsar el mejor de ellos. "Estamos entusiasmados con el potencial de esta molécula. Hay un camino claro a seguir, e incluso podríamos ampliar su espectro para que, con el tiempo, afecte a aún más bacterias", dice Wright.