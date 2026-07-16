Lilly lamenta que Sanidad no haya aprobado la financiación pública de 'Kisunla', disponible en la privada

Archivo - IQS estudia el mecanismo de influencia de la diabetes en el deterioro cognitivo y el desarrollo del Alzheimer - IQS - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente y director general de Lilly España, Portugal y Grecia, Julio Gay-Ger, ha lamentado este jueves que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios haya decidido no financiar 'Kisunla' (donanemab), indicado para adultos con enfermedad de Alzheimer sintomática temprana en fase de deterioro cognitivo leve y demencia leve, y ha apuntado que, mientras mantiene su intención de seguir trabajando por la financiación pública, este tratamiento está disponible en la sanidad privada.

"Durante los últimos meses, desde Lilly hemos mantenido un diálogo permanente, constructivo y respetuoso con el Ministerio de Sanidad (proceso que valoramos y alentamos), realizando un esfuerzo muy significativo para que el acceso a esta innovación fuera posible a través del Sistema Nacional de Salud --explica en una carta abierta--. No hemos dudado en ofrecer soluciones para cada posible obstáculo, porque creemos que una innovación de este tipo debe llegar a todos y cada uno de los pacientes elegibles, con equidad y dentro del sistema público. Por eso, la decisión conocida hoy nos sorprende y desilusiona, pero no detendrá nuestro firme compromiso de ayudar a los pacientes que sufren de la enfermedad de Alzheimer en España".

En este sentido, apunta que mientras se desarrollaba este proceso de evaluación, la compañía ha mantenido abierto un programa de uso temprano que ha permitido que pacientes españoles estén en tratamiento con donanemab y subraya que estará disponible en España a través del ámbito sanitario privado para los pacientes que, tras la valoración de su especialista, cumplan los criterios clínicos establecidos.

"Cuando existe una opción terapéutica autorizada para una enfermedad tan devastadora no podemos retrasar más su disponibilidad --justifica--. La enfermedad de Alzheimer no solo afecta a la memoria. Afecta a los proyectos de vida, a la independencia y al tiempo compartido con quienes más queremos. Nuestro compromiso con los pacientes y sus familias es firme y continuado: seguiremos trabajando sin descanso para que donanemab llegue a través del Sistema Nacional de Salud a todos los que puedan beneficiarse de él. Porque el tiempo para cambiar el curso de la enfermedad de Alzheimer es ahora" concluye.

Recuerda que donanemab es el resultado de más de 35 años de investigación de Lilly en la enfermedad de Alzheimer. "En población europea, donanemab ha demostrado reducir el riesgo de progresión al siguiente estadio clínico en un 38% y el riesgo de progresión a demencia moderada en un 48% frente a placebo", señala.