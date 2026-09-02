Lilly adquirirá Merida Biosciences para avanzar en tratamientos para enfermedades autoinmunes y alérgicas

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones de las instalaciones de Lilly. - LILLY - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eli Lilly and Company ha anunciado el acuerdo definitivo de adquisición de Merida Biosciences, una empresa de biotecnología que desarrolla una nueva clase de terapias de precisión para enfermedades autoinmunes y alérgicas graves.

Según informa Lilly, Merida está desarrollando biológicos diseñados para degradar selectivamente autoanticuerpos patógenos, los responsables de una variedad de enfermedades inmunomediadas. El enfoque de degradación de precisión tiene como objetivo abordar la causa biológica de estas enfermedades, en lugar de suprimir de manera generalizada el sistema inmunológico, como lo hacen muchas terapias actuales.

El programa principal de Merida, 'MER511', se encuentra en desarrollo fase I para la enfermedad de Graves y la oftalmopatía tiroidea, condiciones impulsadas por inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, que son autoanticuerpos que activan el receptor de la hormona estimulante de la tiroides.

La enfermedad de Graves afecta aproximadamente a 3 millones de personas en los EEUU, y los pacientes enfrentan un mayor riesgo cardiovascular y de mortalidad. Aproximadamente el 25 al 40 por ciento de las personas con enfermedad de Graves desarrolla oftalmopatía tiroidea, lo que puede causar dolor, desfiguración y, en casos graves, pérdida de visión.

Así, Lilly destaca que, si bien existen tratamientos aprobados para ambas condiciones, ninguno apunta directamente a los autoanticuerpos que las causan. "Dado que los autoanticuerpos patógenos impulsan una amplia gama de enfermedades graves, la plataforma de Merida tiene potencial de aplicación mucho más allá de su programa principal", añade.

La cartera de la compañía también incluye 'MER769', un programa preclínico enfocado en alergias alimentarias, asma, urticaria crónica espontánea y otras enfermedades impulsadas por el anticuerpo responsable de desencadenar las reacciones alérgicas, junto con programas en etapas más tempranas en enfermedades renales como la nefropatía membranosa y otras condiciones inmunomediadas.

"Estamos construyendo nuestra cartera en torno a terapias que cambian significativamente el curso de la enfermedad, no solo sus efectos posteriores. El programa principal de Merida está diseñado para hacer precisamente eso: eliminar de manera selectiva y directa los autoanticuerpos que causan la enfermedad de Graves y la oftalmopatía tiroidea, preservando al mismo tiempo la función inmunológica normal, con datos iniciales de fase I que ya apuntan a una posible mejora de la eficacia y la seguridad", ha indicado el vicepresidente sénior de investigación en inmunología y desarrollo clínico temprano de Lilly, Francisco Ramírez-Valle.

"Merida se fundó para cambiar fundamentalmente cómo se tratan las enfermedades autoinmunes y alérgicas, apuntando directamente a los anticuerpos que las impulsan, en lugar de suprimir de manera generalizada el sistema inmunológico. Bajo el liderazgo científico de nuestro director científico y fundador Dario Gutiérrez, nuestro equipo ha llevado esa idea del concepto a los datos clínicos, y lo que hemos visto hasta ahora refuerza nuestra convicción de que este enfoque puede marcar una diferencia significativa para los pacientes", ha manifestado el director ejecutivo de Merida, Adam Townsend.

LILLY PAGARÁ CASI 2.500 MILLONES DE EUROS

Según los términos del acuerdo, Lilly adquirirá Merida y pagará hasta 2.482 millones de euros en efectivo, incluyendo pago inicial y pagos adicionales sujetos al cumplimiento de determinados hitos. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2026.

Lilly determinará el tratamiento contable de esta transacción de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) al cierre. Posteriormente, esta transacción se reflejará en los resultados y las proyecciones financieras de Lilly. Ropes & Gray LLP actúa como asesor legal de Lilly. Por su parte, Centerview Partners LLC actúa como asesor financiero exclusivo, y Goodwin Procter LLP actúa como asesor legal de Merida.