La ketamina podría aliviar los primeros síntomas de la depresión posparto tras una cesárea

Archivo - Depresión posparto, agotamiento, cansancio, maternidad, bebé - KIEFERPIX/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ketamina, un medicamento utilizado en quirófanos para la anestesia y el control del dolor, podría ofrecer otro beneficio para algunas madres primerizas: aliviar los primeros síntomas de la depresión posparto después de una cesárea, según un estudio de la Facultad de Medicina Herbert Wertheim de la FIU en Miami (Estados Unidos) presentado en la reunión anual 'Anesthesiology 2026' de San Diego (Estados Unidos).

POR QUÉ PREOCUPA LA DEPRESIÓN POSPARTO DESPUÉS DE UNA CESÁREA

Un nuevo metaanálisis reveló que la administración de ketamina o esketamina (un derivado de la ketamina) durante o inmediatamente después de una cesárea se asoció con una reducción estadísticamente significativa de los síntomas depresivos durante las dos primeras semanas posteriores al parto, un período vulnerable para las mujeres mientras se recuperan de la cirugía y cuidan a sus bebés.

"La ketamina es conocida por sus rápidos efectos antidepresivos en entornos psiquiátricos, y nuestros hallazgos sugieren que podría ofrecer beneficios más allá de la anestesia y el alivio del dolor para las mujeres que se someten a una cesárea", comenta Peter Hsin, licenciado en ciencias, autor principal del estudio y estudiante de medicina en la Facultad de Medicina Herbert Wertheim de la FIU en Miami.

"Esto es prometedor, pero aún es pronto para afirmar que la ketamina previene la depresión posparto diagnosticada clínicamente o que deba usarse de forma rutinaria", señala.

La depresión posparto afecta a aproximadamente una de cada cinco mujeres después del parto y puede tener graves consecuencias para las madres, los bebés y las familias. Las cesáreas se han asociado con un mayor riesgo de síntomas depresivos posparto, como tristeza, ansiedad, irritabilidad, pérdida de interés y dificultad para crear un vínculo con el bebé, lo que ha llevado a los investigadores a explorar si los medicamentos utilizados durante la cirugía podrían ayudar a reducir la carga de síntomas en el período posparto.

Los autores del estudio revisaron seis ensayos controlados aleatorios publicados entre enero de 2015 y septiembre de 2025, en los que participaron 1.832 mujeres sometidas a cesáreas electivas. Las pacientes recibieron ketamina o esketamina durante o después de la cirugía y se compararon con aquellas que no recibieron ninguno de los dos medicamentos.

POR QUÉ TODAVÍA NO SE PUEDE HABLAR DE PREVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN POSPARTO

El análisis utilizó las puntuaciones de la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo, un cuestionario de detección ampliamente utilizado que ayuda a identificar los síntomas depresivos posparto, medidos entre el tercer y el decimocuarto día postoperatorio. Las mujeres que recibieron ketamina o esketamina presentaron una reducción de leve a moderada en las puntuaciones de los síntomas depresivos en comparación con las que no las recibieron (diferencia de medias estandarizada de -0,36), lo cual fue estadísticamente significativo.

"Si bien nuestros hallazgos sugieren que la ketamina puede aliviar modestamente los síntomas depresivos iniciales, se necesitan estudios más amplios con un seguimiento más prolongado para determinar la dosis y el momento óptimos, y si la ketamina puede ayudar a prevenir la depresión posparto", aporta Hsin.

"Tenemos previsto realizar un estudio prospectivo y aleatorizado en el Departamento de Anestesiología de la Universidad de Buffalo para evaluar con mayor profundidad el papel potencial de la ketamina administrada durante la cesárea en la reducción de la incidencia y la gravedad de la depresión posparto", declara la doctora Rose Berkun, coautora del estudio y profesora asociada de anestesiología en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Jacobs de la Universidad de Buffalo, Nueva York.