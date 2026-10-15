Juan López-Belmonte, elegido nuevo presidente de Farmaindustria hasta 2028 - FARMAINDUSTRIA

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de la compañía farmacéutica Laboratorios Rovi, Juan López-Belmonte, ha sido elegido nuevo presidente de Farmaindustria para los dos próximos años, lo que se ha certificado durante la celebración de su Asamblea General Extraordinaria.

De esta manera, López-Belmonte sucede en el cargo a la directora general del laboratorio farmacéutico Amgen Iberia, Fina Lladós, -presidenta desde 2024- y regresa a la Presidencia de la patronal, la cual asumió por primera vez en octubre de 2020. A su juicio, Farmaindustria es capaz de "convertir la diversidad de las compañías en fortaleza" y de trasladar una voz única ante las Administraciones, los agentes sanitarios, los pacientes y la sociedad.

"El medicamento ya no es solo una cuestión sanitaria, sino también económica, industrial y de seguridad", ha explicado, tras lo que ha añadido que la pandemia "enseñó que contar con capacidades científicas e industriales propias es una condición de la autonomía sanitaria fundamental". Por ello, considera que el sector de la industria farmacéutica es una prioridad estratégica para los países.

Además, y de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha anunciado -en el evento clausurado por el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga,- el objetivo de trasladar a los partidos políticos que la próxima legislatura sea "la de la competitividad biomédica", por lo que ha realizado una propuesta "para que España lidere Europa en salud, innovación y autonomía estratégica, basada en tres compromisos para el próximo Gobierno".

El primero de ellos es "alcanzar un acuerdo de legislatura que permita elevar en un punto del PIB la inversión pública en Sanidad para converger con los países europeos más avanzados", esfuerzo que "permitiría reforzar las plantillas, la tecnología y las infraestructuras sanitarias, avanzar en la medición de resultados en salud y generalizar fórmulas de financiación vinculadas al valor", ha indicado.

PIDE UNA 'ESTRATEGIA NACIONAL DE ACCESO A LA INNOVACIÓN' Junto a ello, ha reclamado "una 'Estrategia Nacional de Acceso a la Innovación' que sitúe a los pacientes españoles entre los primeros de Europa en el acceso a los nuevos medicamentos". La propuesta contempla financiar las innovaciones en menos de 180 días, establecer una vía rápida de 90 días para los tratamientos prioritarios y reducir prácticamente a cero las diferencias entre comunidades autónomas, y es que si España ya es líder en ensayos clínicos, puede serlo "también en acceso real", ha afirmado.

En tercer lugar, ha animado a "convertir la investigación biomédica y la autonomía estratégica en políticas de Estado". Para ello, aboga por "consolidar el liderazgo español en ensayos clínicos, impulsar el uso secundario de los datos sanitarios y los centros de innovación digital, mejorar el marco para la inversión industrial y reforzar la seguridad del suministro mediante reservas y capacidades estratégicas", con un objetivo planteado de "movilizar hasta 21.500 millones de euros de inversión de la industria farmacéutica entre 2027 y 2030, y alcanzar los 81.000 empleos directos al final de ese periodo".

"Detrás de estas propuestas hay una idea de fondo que llevamos años defendiendo y que seguiré defendiendo con la misma convicción: el medicamento no es un gasto, es una inversión", ha aseverado López-Belmonte, que ha agregado que es "una inversión en salud, en empleo cualificado, en exportaciones y en capacidad estratégica para el país".

En este sentido, ha explicado que "España cuenta con fortalezas suficientes para aprovechar esta oportunidad", como "su liderazgo europeo en ensayos clínicos con nuevos medicamentos, una red de más de 180 plantas de producción y la 'Estrategia de la Industria Farmacéutica', la primera política sectorial de estas características desarrollada conjuntamente por varios Ministerios y el sector". "El reto es que la Estrategia se traduzca cuanto antes en medidas concretas, porque la competencia por atraer inversión se produce en tiempo real y no espera a los calendarios políticos", ha declarado.

Por último, ha tenido palabras de agradecimiento para Lladós, quien ha liderado Farmaindustria "en un contexto muy exigente", algo que ha llevado a cabo "con cercanía, serenidad, capacidad de escucha y una firmeza que nunca ha necesitado alzar la voz". "Ninguna política sanitaria tendrá sentido si no tiene a los pacientes en el centro", ha indicado su predecesora, que ha sostenido también que cuando se habla "de tiempos, de regulación, de financiación, de inversión o de incentivos", se está hablando "de personas que esperan una respuesta".