Javier Cortés, oncólogo: "Trastuzumab deruxtecan ha dado los mejores resultados en la historia del cáncer de mama"

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC), ha destacado que "trastuzumab deruxtecan ha dado los mejores resultados en la historia del cáncer de mama", ya que frena la progresión de la enfermedad en un 75,8 por ciento de las pacientes a los 12 meses y logra que la evidencia del tumor desaparezca en el 16 por ciento de los casos.

Al respecto, ha puntualizado que esto no significa, al menos de momento, que el cáncer "desaparezca" en el 16 por ciento de las mujeres, es decir, no se corresponde a "una curación"; sino que el tumor "se cronifica", lo que permite mejorar la calidad de vida de estas mujeres.

"Puede ser que un grupo se cure, pero para eso hay que esperar", ha apuntado Cortés, para añadir que el objetivo de la investigación en pacientes con metástasis "no es la curación, sino la cronificación". En este sentido, ha expresado que "con la curación, se retira la medicación; en cambio, con la cronificación, la paciente continúa el tratamiento y, con ello, puede hacer su vida normal".

Así, según el doctor, "de todos los estudios realizados en pacientes con cáncer de mama, en cualquier estadio y de cualquier subtipo, probablemente nunca ha habido un fármaco que haya demostrado tanto beneficio como este", expresa, añadiendo que "podríamos estar ante el fármaco más activo en la historia del cáncer de mama".

El doctor, también presidente de la Fundación Contigo Contra el Cáncer de la Mujer, ya presentó estos resultados en la sesión presidencial de ESMO Congress 2021, de la mano del estudio 'DESTINY Breast-03". Los datos de este ensayo se circunscriben a pacientes de cáncer de mama HER2 positivo; en concreto, a pacientes pretratadas, es decir, con metástasis y en las que el resto de tratamientos no ha funcionado. Así las cosas, este fármaco da a estas pacientes dos años de control de la enfermedad, frente a los 6-7 meses actuales. Con todo, actualmente se está estudiando la aplicación de este fármaco también en pacientes HER2 negativo e incluso otros tipos de tumores, como los colorrectales o los de pulmón.

CÓMO ACTÚA EL FÁRMACO

"El nuevo tratamiento trastuzumab deruxtecan es un caballo de Troya, combatiendo el tumor desde dentro. Es un anticuerpo o proteína (trastuzumab) que lleva un tipo de quimioterapia oculta (deruxtecan), que las células tumorales no detectan. El anticuerpo se une a una especie de antena, el receptor HER2, que se encuentra en la membrana de las células tumorales, entra en su interior y, una vez dentro, es capaz de liberar la quimioterapia", explica el doctor Cortés.

Este agente ya había demostrado una actividad antitumoral en pacientes con cáncer de mama metastásico HER-2 positivo en el ensayo de fase II Destiny Breast-01, publicado en 2020 en 'The New England Journal of Medicine', cuyos resultados llevaron a una aprobación temporal del tratamiento tanto en Europa como en Estados Unidos, para este subgrupo de pacientes. En función de los resultados del estudio Destiny Breast-01, se diseñaron dos ensayos clínicos de fase III, Destiny Breast-02 y DESTINY Breast-03.

Así, el estudio DESTINY Breast-03 es un ensayo clínico de fase III que ha contado con 524 pacientes tratadas previamente con una línea de tratamiendo de quimioterapia denominada taxanos, y con trastuzumab. Las pacientes incluidas fueron asignadas aleatoriamente a una de las dos ramas del estudio: 261 a la rama de trastuzumab deruxtecan y 263 a la del tratamiento estándar.

El objetivo era analizar la supervivencia libre de progresión. Respecto a este indicador, el 75,8 por ciento de las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecan en segunda línea conseguían mantenerse sin que la enfermedad empeorara o progresara a los 12 meses, respecto al 34,1 por ciento de las pacientes tratadas con el estándar.

Por otro lado, el perfil de toxicidad de trastuzumab deruxtecan se relaciona con el observado en los ensayos clínicos previos, sin que se hayan evidenciado nuevos problemas de seguridad. "La toxicidad es manejable, si bien 1 de cada 10 pacientes puede tener cuadros de neumonitis o de inflamación pulmonar. Si se detecta a tiempo y se maneja bien, no da problemas, pero debemos estar atentos en diagnosticarla a tiempo para que sea manejable y no repercuta en la calidad de vida y en la seguridad de las pacientes", ha asegurado Cortés.