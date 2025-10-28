ISFAS y el Consejo General de Farmacéuticos inician en Extremadura el despliegue de la receta electrónica concertada

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos han iniciado este martes en Extremadura el despliegue de la receta electrónica concertada. De este modo, los afiliados y beneficiarios de ISFAS en Extremadura que hayan elegido la opción concertada pueden ya retirar en cualquier farmacia los medicamentos prescritos mediante receta electrónica concertada.

Según informa el Consejo, el sistema evitará desplazamientos innecesarios, especialmente para los pacientes crónicos, mejorando su calidad de vida y facilitando el seguimiento de los tratamientos. "Un desarrollo tecnológico que consolida una prestación farmacéutica más moderna, más segura y más eficiente y que, a medida que se produzca su despliegue al resto de regiones, permitirá la interoperabilidad de la receta electrónica concertada entre las diferentes comunidades autónomas donde se vaya activando", señala el Consejo.

Durante el acto, celebrado en Badajoz, el secretario general gerente del ISFAS, José Javier Rodrigo, ha pedido que se mantenga el impulso para conseguir la total implantación de la receta electrónica del ISFAS, en todo el territorio nacional, a la mayor brevedad posible.

El objetivo es que se despliegue el proyecto en todo el territorio nacional durante los próximos meses, lo que beneficiará a los más de 540.000 afiliados y beneficiarios de toda España.

Desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, su presidente Jesús Aguilar, ha querido agradecer al ISFAS; al Ministerio de Defensa, a las entidades aseguradoras y a todos los profesionales implicados su compromiso con esta transformación.

A continuación, ha recordado que este modelo ya ha demostrado su eficacia en el Sistema Nacional de Salud y en otras mutualidades. "La experiencia acumulada nos permite afrontar este nuevo despliegue con garantías, con la confianza de que será un éxito para todos", ha declarado, asegurando también que "la receta electrónica no solo mejora la trazabilidad y la seguridad en la dispensación, sino que también refuerza la colaboración entre los profesionales sanitarios".

Por su parte, el representante del Consejo General de Colegios de Médicos, Pedro Hidalgo, ha agradecido a todas las instituciones el trabajo que se ha llevado a cabo para la puesta en marcha del sistema. Hidalgo ha querido destacar que la receta electrónica concertada de ISFAS va a permitir "cuidar de quienes nos cuidan, al igual que ustedes están para cuidar y velar por nosotros", en referencia al personal de las Fuerzas Armadas.