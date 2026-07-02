El ISCIII y GSK acuerdan colaborar en el impulso de la I+D+i en salud global

La directora del ISCIII, Marina Pollán; la presidenta de GSK, Florencia Davel; y la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno, en la firma del Protocolo General de Actuación. - ISCIII

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y GSK han firmado un Protocolo General de Actuación (PGA) para colaborar en el impulso de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito sanitario global, en especial, en enfermedades infecciosas, resistencias antimicrobianas, relación entre cambio climático y salud y patologías emergentes.

La firma del acuerdo, según ha detallado el ISCIII en un comunicado, tuvo lugar este miércoles en la sede del instituto y contó con su directora, Marina Pollán, y la presidenta de GSK, Florencia Davel. La colaboración cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, que estuvo representado por la secretaria general de Investigación, Eva Ortega.

El PGA permite establecer un marco de refuerzo a la cooperación público-privada entre ambas entidades, así como un espacio que facilite generar y compartir información científica y sanitaria. Una de las áreas prioritarias del acuerdo es la salud global, a la que se destinarán iniciativas de colaboración en formación, investigación, financiación y promoción de la salud que permitan una transferencia del conocimiento científico a la sociedad.

Otra de las áreas para compartir conocimiento, según figura en el PGA, es el impulso de infraestructuras científicas complejas como las de alta contención biológica (NBS-4), un área en la que ambas partes están implicadas.

Eva Ortega ha señalado que la firma de este acuerdo "representa un paso estratégico para reforzar la capacidad de España en investigación de alta seguridad biológica, fortaleciendo una infraestructura esencial para anticipar y responder a las amenazas sanitarias del futuro".

En esta misma línea, Marina Pollán ha explicado que este marco permite al ISCIII "seguir impulsando la colaboración público-privada", con la que ha asegurado que la institución está comprometida "para facilitar progresos en investigación biomédica". "Este acuerdo con GSK allana el camino para compartir conocimiento científico, estudiar intereses comunes y afianzar la cooperación en salud global", ha añadido.

Por parte de GSK, Florencia Davel ha resaltado que el acuerdo, junto con el nuevo laboratorio BSL-4 en el Centro de I+D en Salud Global que tiene la compañía en Tres Cantos (Madrid) y la futura instalación BSL-4 del ISCIII, "posicionan a España como referente europeo en capacidades de alta contención biológica, fortaleciendo la preparación frente a futuras amenazas sanitarias y contribuyendo a reforzar la autonomía estratégica del país".