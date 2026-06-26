Investigan un nuevo fármaco oral contra la insuficiencia cardíaca sin riesgo de arritmias

Archivo - Hombre sufriendo una arritmia - OZGURCANKAYA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La insuficiencia cardíaca con capacidad de bombeo reducida significa que el corazón tiene dificultades para bombear sangre eficazmente por todo el cuerpo. A pesar de los tratamientos actuales, la condición de muchos pacientes empeora con el tiempo, y los medicamentos existentes que fortalecen las contracciones cardíacas pueden causar efectos secundarios graves, como arritmias y alteraciones en la presión arterial.

Un estudio clínico preliminar demuestra que un nuevo fármaco oral es seguro y bien tolerado en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. El estudio, dirigido por investigadores del Instituto Karolinska (Suecia), se publica en la revista científica 'The Lancet'.

En el estudio, los investigadores analizaron un nuevo fármaco, AC01, que actúa sobre el receptor de la grelina. La grelina es una hormona que influye en el metabolismo y la liberación de la hormona del crecimiento, y su receptor también se encuentra en el músculo cardíaco. El objetivo de AC01 es fortalecer la capacidad de bombeo del corazón mediante un mecanismo biológico diferente al de los fármacos estimulantes cardíacos tradicionales, reduciendo así el riesgo de efectos secundarios.

El estudio fue un ensayo aleatorizado, controlado con placebo, de fase 1b/2a, en el que participaron 58 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable y capacidad de bombeo reducida. Los participantes recibieron diferentes dosis de AC01 o placebo durante siete o veintiocho días. El objetivo principal fue evaluar la seguridad y la tolerabilidad.

Los resultados muestran que el fármaco fue bien tolerado. No se reportaron efectos secundarios graves relacionados con AC01. Los investigadores tampoco encontraron indicios de efectos nocivos sobre el ritmo cardíaco o la presión arterial. Los análisis exploratorios también indicaron indicios de mejoría en la función cardíaca, como un aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco.

"Este es un estudio preliminar con un número limitado de pacientes, pero los resultados sugieren que AC01 puede administrarse de forma segura a personas con insuficiencia cardíaca. Estos hallazgos justifican la realización de estudios adicionales para investigar si las señales de mejoría en la función cardíaca que hemos observado pueden traducirse en beneficios clínicos en estudios más amplios y de mayor duración", afirma Lars Lund, primer autor y profesor del Departamento de Medicina de Solna, Instituto Karolinska, y cardiólogo consultor sénior del Hospital Universitario Karolinska.

El estudio se realizó en colaboración con investigadores y médicos de varios países europeos. La investigación fue financiada por la farmacéutica AnaCardio AB. Varios de los investigadores, incluido el investigador principal, tienen vínculos con la empresa, los cuales se divulgan en el artículo científico.