Investigan un fármaco antigripal con una menor inflamación cerebral y mejor memoria en pacientes con VIH

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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por la Universidad Northwestern (Estados Unidos), que comenzó con muestras de sangre de personas con VIH y se extendió a ensayos preclínicos de medicamentos, podría reducir el deterioro cognitivo y el envejecimiento prematuro en personas que viven con una infección viral crónica. El estudio se publica en 'Med', una revista de Cell Press.

Los hallazgos apuntan a una posible nueva terapia para los problemas cognitivos en personas con VIH, con implicaciones más amplias para otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como la demencia.

Al menos una cuarta parte de las personas que viven con el VIH desarrollan problemas de memoria y pensamiento, incluso con un tratamiento antirretroviral eficaz. Las razones de estos síntomas cognitivos seguían sin estar claras. En este estudio, los científicos de Northwestern identificaron un nuevo factor biológico: la degradación de moléculas de azúcar protectoras en nuestro organismo, conocidas como glicanos, que normalmente ayudan a controlar la inflamación. Cuando la inflamación se vuelve crónica, puede acelerar el envejecimiento biológico al provocar una reacción exagerada y prolongada del sistema inmunitario.

Los científicos identificaron el nuevo mecanismo del azúcar analizando muestras de sangre de más de 100 personas con VIH, tanto con deterioro cognitivo como sin él. Posteriormente, el equipo de investigación realizó estudios de laboratorio y con ratones, donde descubrieron que los medicamentos antigripales (una combinación de Tamiflu y otro fármaco experimental) preservaban las moléculas de azúcar y protegían el cerebro.

"Todavía no afirmamos que las personas deban tomar medicamentos contra la gripe para prevenir el deterioro cognitivo", explica el autor principal del estudio, Mohamed Abdel-Mohsen, profesor asociado de medicina en la división de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. "Lo que sí decimos es que nuestros hallazgos abren la puerta a investigar si esta clase de fármacos, o versiones mejoradas de próxima generación, podrían reutilizarse para tratar complicaciones cerebrales y relacionadas con el envejecimiento", añade.

En primer lugar, los científicos analizaron muestras de sangre de personas con VIH inscritas en el Grupo de Ensayos Clínicos sobre el SIDA . Todos los participantes recibían tratamiento contra el VIH y, según las pruebas clínicas, presentaban una función cognitiva normal o deterioro cognitivo. El equipo de Abdel-Mohsen analizó los patrones de azúcar en las proteínas sanguíneas de los participantes y descubrió una clara relación entre la degradación de las moléculas de azúcar y el deterioro cognitivo.

Posteriormente, el equipo utilizó células inmunitarias de personas con VIH y modelos de ratones con VIH para comprobar si la degradación del azúcar aumentaba la inflamación. Finalmente, los científicos de Northwestern utilizaron fármacos antigripales para demostrar que, en ratones, la conservación de las moléculas de azúcar reducía la inflamación, ralentizaba el envejecimiento biológico y protegía la memoria.

Los medicamentos contra la gripe se denominan inhibidores de la sialidasa e incluyen el Tamiflu, también conocido como oseltamivir. Estos fármacos suelen tratar la gripe bloqueando una enzima viral que facilita la propagación del virus. En este estudio, los científicos los utilizaron de forma diferente, bloqueando otras enzimas del organismo que degradan las moléculas de azúcar protectoras.

En el estudio, la degradación del azúcar fue más pronunciada en las mujeres. Abdel-Mohsen explica que, en los hombres, estos cambios en el azúcar tienden a ocurrir de forma gradual y constante con la edad. En cambio, en las mujeres, la degradación comienza más lentamente y luego se acelera alrededor de la menopausia.

"Antes de la menopausia, las mujeres muestran una pérdida más lenta de glicanos antiinflamatorios y una acumulación más lenta de glicanos proinflamatorios en comparación con los hombres, pero alrededor de la menopausia se produce un cambio rápido hacia un perfil de glicanos más inflamatorio", expone Abdel-Mohsen, quien también es miembro del Instituto de Longevidad Potocsnak de Feinberg.

Abdel-Mohsen esgrime que su equipo está trabajando actualmente en dos frentes: optimizar las posibles estrategias de tratamiento con los fármacos antigripales y determinar si las moléculas de azúcar pueden predecir el deterioro cognitivo futuro mediante nuevas pruebas de biomarcadores sanguíneos.

"En lo que respecta al tratamiento, queremos realizar más trabajo preclínico para optimizar el enfoque. Si bien algunos inhibidores de la sialidasa ya se utilizan de forma segura en personas para tratar la gripe, no se han probado para este fin, ni en esta dosis ni durante este tiempo", finalizan los autores.