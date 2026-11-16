Investigadores concluyen que la vacuna contra VRS evita hospitalizaciones incluso en el segundo año de vida del lactante

Investigadores concluyen que la vacuna contra el VRS evita hospitalizaciones incluso en el segundo año de vida del lactante - IBIMA

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio multicéntrico con participación de investigadores del Grupo Multidisciplinar de Investigación Pediátrica de Ibima, profesionales del Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil del Hospital Regional Universitario de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (UMA) aporta nuevos datos sobre los posibles beneficios a más largo plazo de nirsevimab, el anticuerpo monoclonal empleado para proteger a los lactantes frente al virus respiratorio sincitial (VRS).

La investigación, publicada en la revista científica Pediatrics, analiza si la administración de nirsevimab durante la primera temporada de circulación del VRS puede asociarse también con una menor hospitalización por infecciones del tracto respiratorio inferior incluso durante la segunda temporada respiratoria de vida, cuando los menores ya han superado el periodo para el que recibieron inicialmente esta inmunización, es decir durante el siguiente invierno cuando el lactante cumple su segundo año de vida, han indicado en un comunicado.

Así, si las hospitalizaciones de lactantes en su primer año de vida se reducen en un 80% tras la administración de nirsevimab, los resultados de estudio muestran que haber recibido la dosis durante la temporada 2023-2024 se asocia, de forma inesperada, con una reducción absoluta estimada del 17% en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias de vías bajas, por cualquier agente infeccioso, durante la temporada 2024-2025, es decir en el segundo año de vida del lactante en el que éste se vuelve exponer al virus durante su segundo invierno.

Esta asociación fue aún mayor cuando se analizaron específicamente los casos positivos para VRS, con una reducción absoluta estimada del 25,4%.

Estos datos sugieren que la protección asociada a este fármaco podría tener repercusiones que van más allá de la primera temporada, en la que se administra, abriendo nuevas líneas de investigación sobre su impacto a medio plazo y sobre las implicaciones que estos posibles beneficios adicionales podrían tener en futuras evaluaciones de coste-efectividad.

Los propios autores señalan, no obstante, que se trata de un estudio observacional y que estos resultados deberán seguir siendo estudiados, ya que se trata de los primeros estudios a nivel mundial en apuntar en esta dirección.

MÁS DE 1.300 MENORES ANALIZADOS EN TODA ANDALUCÍA

Para desarrollar el trabajo, los investigadores diseñaron un estudio de casos y controles de base comunitaria realizado en nueve hospitales pediátricos de Andalucía. Se incluyeron menores nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024 y se analizó su evolución durante dos temporadas respiratorias consecutivas.

En total, participaron 1.375 menores. De ellos, 275 habían requerido hospitalización por una infección del tracto respiratorio inferior por cualquier causa durante la temporada 2024-2025 y fueron comparados con 1.100 menores de la comunidad que actuaron como controles, emparejados según fecha de nacimiento y provincia de residencia.

Los investigadores analizaron si los menores habían recibido nirsevimab durante la campaña frente al VRS de 2023-2024, cuando se encontraban en sus primeros meses de vida, y estudiaron posteriormente la aparición de hospitalizaciones respiratorias durante la siguiente temporada.

Mediante diferentes modelos estadísticos destinados a reducir el efecto de posibles factores de confusión, el trabajo encontró una asociación entre la administración previa de nirsevimab y una menor hospitalización respiratoria en la segunda temporada.

Además del resultado global, el análisis identificó una asociación especialmente marcada en determinados grupos. Entre los menores hospitalizados con infección confirmada por VRS, la reducción absoluta estimada alcanzó el 25,4%, mientras que entre aquellos con antecedentes de uso de inhaladores fue del 27,7%.

EXPLORAR LOS BENEFICIOS MÁS ALLÁ DE LA PRIMERA TEMPORADA

Nirsevimab está dirigido frente al VRS, uno de los principales agentes causantes de infecciones respiratorias durante los primeros meses de vida.

El éxito principal más que documentado de este medicamento es la prevención de las complicaciones de este virus fundamentalmente en los primeros meses de vida. Este mismo grupo de investigación y otros nacionales e internacionales, coinciden de forma consistente en la prevención entorno al 80% de las hospitalizaciones producidas por este virus en los primeros meses de vida.

La investigación se centra precisamente en una cuestión todavía poco explorada: qué ocurre durante la temporada respiratoria siguiente en aquellos niños que recibieron esta protección en sus primeros meses.

Hasta ahora, la evidencia se ha centrado fundamentalmente en su capacidad para prevenir enfermedad grave y hospitalizaciones durante la temporada en la que se administra. El nuevo trabajo aporta información sobre una posible asociación protectora durante la segunda temporada respiratoria, algo que, según los autores, podría resultar relevante a la hora de valorar el impacto global de esta estrategia preventiva.

El diseño observacional del estudio no permite establecer por sí solo una relación causal definitiva. Por ello, los resultados abren la puerta a nuevas investigaciones que permitan confirmar esta asociación en cohortes poblacionales y determinar con mayor precisión su magnitud y sus implicaciones clínicas y económicas.

El estudio tiene como primer autor a David Moreno Pérez, actual secretario general de Salud Pública y Promoción de la Salud, coinvestigador responsable del Grupo Multidisciplinar de Investigación Pediátrica de Ibima, profesional vinculado al Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil del Hospital Regional Universitario de Málaga y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

La investigación refleja una amplia colaboración entre profesionales de los servicios de Pediatría y Salud Pública de Andalucía. Han participado el Hospital Regional Universitario de Málaga, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital Universitario Torrecárdenas, Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital Universitario de Jaén, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y Hospital Universitario Puerta del Mar, cubriendo las ocho provincias andaluzas.

A ellos se suman profesionales e investigadores de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada), Universidad de Granada y Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).