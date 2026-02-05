La inversión en I+D de las farmacéuticas crece un 40% en 5 años, hasta los 1.775 millones - FARMAINDUSTRIA

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las compañías farmacéuticas han aumentado un 40% su inversión en I+D en España en los últimos cinco años, hasta los 1.775 millones de euros en 2025, tal y como se recoge en la 'Encuesta de I+D en la industria farmacéutica 2025' que ha hecho pública Farmaindustria y que ha destacado los 1.647 millones de inversión consolidados en 2024.

"La I+D es una palanca esencial para atraer y retener talento científico, lo que genera conocimiento y empleo cualificado que refuerza la competitividad del país en un entorno internacional cada vez más exigente", ha afirmado al respecto el subdirector general de esta patronal, Javier Urzay.

Farmaindustria, que ha indicado que este estudio incluye la previsión para 2025 basada en datos aportados por los laboratorios en el último trimestre del año, ha subrayado que existe una apuesta continuada de esta industria en el territorio nacional, que ha pasado de los 6.000 trabajadores dedicados a investigación y desarrollo en 2023 a 7.100, según las previsiones de cierre del año pasado, un importante avance -de casi el 18%- que consolida el papel del sector como uno de los motores del empleo cualificado y la generación de conocimiento.

Al hilo de ello, esta organización ha puesto de relieve que la alta cualificación del empleo se refleja en un 90% de titulados universitarios, porcentaje que ha aumentado seis puntos en la última década. La industria farmacéutica emplea a más de 56.000 personas de forma directa y 270.000 sumando empleos indirectos e inducidos.

MÁS DE 1.000 MILLONES, SOLO PARA ENSAYOS CLÍNICOS

Otra cifra destacada por Farmaindustria es la de que en 2025 se dedicaron 1.003 millones de euros a la realización de ensayos clínicos en España, la partida de I+D con mayor cuantía y un 11% superior a la del año anterior. "Nuestro país se ha consolidado como líder en investigación clínica, algo a lo que, sin duda, contribuye el esfuerzo de nuestras compañías, que impulsan más del 80% del total de los ensayos", se ha felicitado Urzay.

No obstante, este representante de la organización autora de la encuesta declara que lo anterior se encuentra "en riesgo" por "la creciente competencia global". "Necesitamos medidas urgentes que permitan seguir atrayendo innovación biomédica a nuestro país", ha manifestado.

Precisamente sobre innovación, Farmaindustria ha puesto de relieve que la inversión en las fases tempranas (I y II) ya supera el 38% de la realizada en estudios clínicos. Estas fases, las que requieren un mayor nivel de complejidad científica y hacen posible, a su vez, el acceso de los pacientes a las nuevas terapias de forma más prematura, también han visto un incremento paulatino de las inversiones en los últimos años, ámbito en el que ha recordado la importancia de programas como los fast track.

Además, este trabajo señala que a la colaboración con hospitales, universidades y centros de investigación públicos y privados se destinaron 716 millones de euros en 2024 y, también en referencia a trabajo colaborativo, enfatiza el papel de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para la que demanda los recursos necesarios.

"En un contexto de creciente competencia global por la innovación, preservar un entorno atractivo para la I+D es clave para que España no pierda competitividad y pueda seguir ofreciendo los mejores tratamientos a los pacientes", ha afirmado Urzay al respecto. De hecho, Farmaindustria ha trasladado recientemente a las Administraciones un documento de medidas para acelerar la inversión biofarmacéutica en el contexto geopolítico actual.