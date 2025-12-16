La inteligencia artificial impulsa una vacuna contra la viruela del mono

Archivo - Vacuna contra la viruela del mono. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

En 2022, el virus de la viruela del mono comenzó a propagarse por todo el mundo, causando síntomas gripales, erupciones y lesiones dolorosas en más de 150.000 personas, y casi 500 muertes. Las vacunas desarrolladas para combatir la viruela se reutilizaron durante el brote para ayudar a los pacientes más vulnerables, pero esta vacuna es compleja y costosa, debido a que se fabrica a partir de un virus completo y debilitado.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, un equipo internacional de investigadores, dirigidos por la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) ha logrado el primer gran avance hasta la fecha hacia una forma nueva y más eficaz de combatir el virus de la viruela del mono (Mpox), que causa una enfermedad dolorosa y, en ocasiones, mortal, especialmente peligrosa para niños, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas.

En un informe publicado en la revista 'Science Translational Medicine', el equipo descubrió que, al inyectar en ratones una proteína de superficie viral recomendada por la IA, estos producían anticuerpos que neutralizaban el Mpox, lo que sugiere que este avance podría utilizarse en una nueva vacuna contra el MPXV o en una terapia con anticuerpos.

IA AL RESCATE: CÓMO LA TECNOLOGÍA GUÍA LA BÚSQUEDA DE VACUNAS

"A diferencia de una vacuna de virus completo que es grande y complicada de producir, nuestra innovación es solo una proteína única que es fácil de fabricar", plantea Jason McLellan, profesor de biociencias moleculares en la Universidad de Texas en Austin y coautor principal del estudio.

Los otros autores principales del estudio, Rino Rappuoli y Emanuele Andreano, de la Fondazione Biotecnopolo di Siena (Italia), ayudaron a identificar 12 anticuerpos que neutralizan eficazmente el Mpox. Utilizando la sangre de pacientes previamente infectados con el virus o vacunados contra él, los investigadores identificaron los anticuerpos, pero desconocían a qué partes del virus se dirigían.

Esto se debe a que el Mpox contiene docenas de proteínas diferentes en su superficie. Los científicos sabían que al menos una de estas proteínas de superficie era crucial para la propagación de la infección y que podía ser bloqueada por algunos de los anticuerpos recién identificados. Pero para identificar cuáles, necesitaban encontrar la compatibilidad adecuada -entre la proteína de superficie y el anticuerpo- para cualquier nuevo fármaco o herramienta que ayudara a prevenir la infección, conocida como antígeno.

Entra el equipo de Texas y la IA. McLellan y su laboratorio en la Universidad de Texas en Austin utilizaron el modelo AlphaFold 3 para predecir a cuál de las aproximadamente 35 proteínas de la superficie del virus se unen fuertemente los anticuerpos. El modelo predijo con alta certeza que algunos anticuerpos se unirían a una proteína de superficie viral llamada OPG153, y estudios posteriores verificaron el resultado.

EL DESAFÍO DE ATACAR UN VIRUS COMPLEJO

Esto sugirió que la proteína sería un buen objetivo para el desarrollo de nuevas terapias con anticuerpos para tratar la mpox o para su uso en una vacuna que impulse al sistema inmunitario a combatir el virus.

"Habría llevado años encontrar este objetivo sin IA", apostilla McLellan. "Fue realmente emocionante porque nadie lo había considerado antes para el desarrollo de vacunas o anticuerpos. Nunca se había demostrado que fuera un objetivo para los anticuerpos neutralizantes".

El MPXV está estrechamente relacionado con el virus que causa la viruela, por lo que este descubrimiento podría conducir potencialmente a mejores vacunas o terapias para la viruela, que representa un alto riesgo como arma de bioterrorismo , dada su fácil transmisión y altas tasas de mortalidad.

El equipo trabaja actualmente en el desarrollo de versiones del antígeno y los anticuerpos de la vacuna que sean más eficaces para combatir la enfermedad, a la vez que más económicas y fáciles de producir que las versiones existentes, que utilizan una versión debilitada de un virus de la viruela estrechamente relacionado. En última instancia, los investigadores esperan probar antígenos de la vacuna y terapias con anticuerpos para proteger contra el virus de la viruela y la viruela en personas.