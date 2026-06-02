Una inmunoterapia sin quimioterapia frena el mieloma múltiple en casi el 70% de los pacientes durante 18 meses

Archivo - Las células de mieloma múltiple se agrupan en el flujo sanguíneo. - NEMES LASZLO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con mieloma múltiple recidivante tratados con la inmunoterapia teclistamab vivieron significativamente más tiempo y permanecieron en remisión durante mucho más tiempo que aquellos que recibieron terapias estándar, según los resultados de un importante ensayo clínico internacional de fase 3 realizado en el Centro Oncológico Integral Sylvester perteneciente a la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (Estados Unidos).

El trabajo se publica en 'The New England Journal of Medicine' y se presenta en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) de 2026 que se celebra en Chicago (Estados Unidos).

El estudio, dirigido por el doctor C. Ola Landgren, reveló que casi el 70% de los pacientes que recibieron teclistamab no presentaron progresión de la enfermedad tras 18 meses, en comparación con aproximadamente el 27% de los pacientes que recibieron tratamientos estándar. Casi dos tercios lograron la remisión completa, incluyendo muchos sin cáncer detectable mediante pruebas de alta sensibilidad.

El doctor Landgren es jefe del Instituto de Mieloma Sylvester del Centro Oncológico Integral Sylvester, perteneciente a la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami. Según declara: "Ahora contamos con opciones de inmunoterapia sin quimioterapia para pacientes cuyo mieloma ha recidivado por primera vez. Estamos observando respuestas muy significativas y un beneficio clínico duradero con estas terapias. Esto forma parte de una transformación mucho mayor que está teniendo lugar en el tratamiento del mieloma".

HACIA TERAPIAS INMUNOLÓGICAS DISEÑADAS

Cuando Landgren comenzó su formación médica hace más de 30 años, el tratamiento para el mieloma múltiple se basaba casi exclusivamente en la quimioterapia. Hoy en día, el campo se ha orientado hacia terapias inmunológicas diseñadas para ayudar al sistema inmunitario del cuerpo a identificar y atacar las células cancerosas de forma más precisa y eficaz. Los investigadores también están adelantando el inicio de estas terapias en el curso de la enfermedad, en lugar de reservarlas para etapas posteriores, cuando varios tratamientos han fracasado.

El teclistamab pertenece a una nueva clase de fármacos conocidos como anticuerpos biespecíficos. Esta terapia actúa uniendo las células T, un tipo de célula inmunitaria, a la BCMA, una proteína presente en las células del mieloma, lo que permite al sistema inmunitario reconocer y atacar directamente el cáncer.

El ensayo clínico de fase 3, denominado MajesTEC-9, incluyó a 593 pacientes de 24 países. Todos los participantes padecían mieloma múltiple que había reaparecido tras entre uno y tres tratamientos previos. Aproximadamente tres cuartas partes ya habían recibido terapias estándar, incluidos fármacos inmunomoduladores como daratumumab y lenalidomida, y habían dejado de responder a ellas, lo que limitaba sus opciones de tratamiento en la práctica clínica habitual.

Incluso entre los pacientes que no habían respondido a otras terapias, el teclistamab mejoró los resultados. Los pacientes vivieron más tiempo, permanecieron en remisión durante más tiempo y, en algunos casos, su cáncer se redujo a niveles extremadamente bajos o indetectables, lo que se conoce como negatividad de la enfermedad residual mínima.

Casi el 70% de los pacientes tratados con teclistamab no experimentaron progresión de la enfermedad después de 18 meses, en comparación con aproximadamente el 27% de los pacientes que recibieron terapias estándar. Los pacientes tratados con teclistamab también informaron un control más prolongado de los síntomas y un empeoramiento más lento con el tiempo.

CASI DOS TERCIOS LOGRARON LA REMISIÓN COMPLETA

Para muchos pacientes, el teclistamab hizo más que ralentizar la progresión de la enfermedad. Casi dos tercios lograron la remisión completa, lo que significa que los médicos ya no podían detectar signos de mieloma con las pruebas estándar. En muchos casos, incluso las pruebas de enfermedad residual mínima, altamente sensibles, no pudieron encontrar células cancerosas restantes.

"Ver que este fármaco es tan eficaz y seguro en pacientes de todas estas regiones del mundo es una señal muy clara", incide Landgren. "Es muy importante observarlo en pacientes que han estado expuestos a tratamientos comunes para el mieloma y que no han respondido a ellos".

El teclistamab activa las células inmunitarias, lo que puede afectar las defensas inmunitarias normales. Por consiguiente, los pacientes que reciben este tratamiento tienen un mayor riesgo de infección, especialmente durante los primeros seis meses. Los médicos controlan este riesgo mediante una estrecha vigilancia y medidas preventivas.

Los pacientes que reciben teclistamab suelen tomar medicamentos antivirales y antibióticos para prevenir infecciones. Los equipos médicos controlan periódicamente los niveles de anticuerpos, y los pacientes pueden recibir infusiones de inmunoglobulina si estos niveles bajan demasiado.

Actualmente, los investigadores están estudiando si los anticuerpos biespecíficos, como el teclistamab, podrían beneficiar a los pacientes incluso en una fase más temprana de la enfermedad.

"Para mí, el objetivo es desarrollar estrategias curativas. Estamos trabajando en tratamientos que puedan eliminar la enfermedad por completo o controlarla durante períodos muy prolongados, minimizando la carga para los pacientes y preservando su calidad de vida", dijo Landgren.