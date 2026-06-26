Industria farmacéutica invirtió 453 millones en 2025 a ayudar en acciones de I+D de entidades y sanitarios, un 9,2% más - FARMAINDUSTRIA

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria ha informado de que "la industria farmacéutica invirtió en 2025 un total de 453 millones de euros a colaborar con organizaciones y profesionales sanitarios por su participación en actividades de I+D biomédica, lo que supone un aumento del 9,2 por ciento respecto al año anterior", cuando de contabilizaron 415 millones.

La cifra alcanzada "representa un récord de inversión en este capítulo", ha indicado esta patronal, que ha puesto en valor este dato de "las compañías farmacéuticas innovadoras asentadas en España que están adheridas al Código de Buenas Prácticas" propio. "Esta actividad supone uno de los pilares esenciales de la apuesta de este sector por la investigación biomédica y la calidad de la prestación sanitaria", ha señalado.

Según ha manifestado Farmaindustria al respecto, esta colaboración "posibilita la formación continuada de los profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos y enfermeros)". La misma "es particularmente importante porque la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y su uso adecuado no sería posible en los términos actuales sin la estrecha y constante colaboración entre la industria y el sistema sanitario", ha añadido el director de su citada Unidad, José Zamarriego.

Además, esta entidad ha anunciado que los laboratorios "destinaron otros 252 millones a apoyar las actividades de formación continuada de profesionales sanitarios". "De esta cantidad, 137 millones se destinaron a organizaciones sanitarias responsables de reuniones y congresos científico-profesionales y 115 correspondieron a ayudas a profesionales sanitarios para facilitar su participación en este tipo de encuentros", ha concretado.

UN TOTAL DE 32 MILLONES PARA DONACIONES

Junto a ello, "se dedicaron el año pasado un total de 95 millones a la prestación de servicios profesionales (81 millones con profesionales sanitarios y 14 con organizaciones sanitarias) y otros 32 millones de euros fueron para donaciones, un concepto que solo puede ir destinado a organizaciones sanitarias", ha proseguido, para agregar que, "en total, las colaboraciones con organizaciones y profesionales sanitarios llevadas a cabo en 2025 ascendieron a 833 millones, un 6 por ciento superior al año anterior".

A su juicio, es precisamente por esta interacción por la que "España se ha mantenido a la cabeza mundial del conocimiento científico y clínico", siendo "el país de Europa con una mayor participación en ensayos clínicos de nuevos medicamentos". Además, ha destacado que esta "publicación detallada" de estas colaboraciones "es la mejor prueba del compromiso de este sector con la transparencia, ya que éste es el undécimo año consecutivo en el que se hacen públicas las cifras".

"La publicación de estos datos es consecuencia de la iniciativa de transparencia de este sector en Europa, incorporado en 2014 al Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica en España, y que se materializó con la primera publicación en junio de 2016", ha insistido Farmaindustria, al tiempo que ha subrayado que, "actualmente, España es el único país de Europa que, dentro de un sistema de autorregulación, publica el 100 por cien de estas transferencias de valor con organizaciones y profesionales sanitarios de forma individualizada".

En opinión de Zamarriego, "la sociedad ha incrementado sus expectativas en materia de transparencia y está especialmente sensibilizada en todo lo relacionado con la salud". "En la industria farmacéutica, hace tiempo que nos alineamos con tales expectativas haciendo una apuesta convencida por la transparencia con esta publicación anual", ha declarado al respecto.