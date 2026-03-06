La industria farmacéutica europea presenta un documento para implantar la oncología de precisión en la UE

Imagen de la jornada. - FARMAINDUSTRIA

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la Industria Farmacéutica en Europa (Efpia) ha presentado el 'Libro Blanco de la Plataforma de Oncología', un documento que busca guiar a los sistemas sanitarios europeos en la implantación de la oncología de precisión de forma igualitaria y sostenible.

El Libro establece áreas prioritarias para que el avance tenga éxito: la concienciación entre pacientes, profesionales sanitarios, administraciones e industria; la infraestructura, la formación de los profesionales y la digitalización; y la financiación y acceso.

La presentación del nuevo documento ha sido en Toledo, durante el encuentro 'Impulsar la Oncología de Precisión en España', organizado por Farmaindustria y la Federación de la Industria Farmacéutica en Europa (Efpia), con la participación de representantes del ámbito institucional, sanitario, de los pacientes y de la industria farmacéutica.

En el encuentro se ha abordado la oncología de precisión, es decir, diagnosticar y tratar a cada paciente en función de sus características biológicas y moleculares, no solo permite mejorar los resultados clínicos. Una forma de optimizar las terapias, de evitar efectos adversos y toxicidades innecesarias y de usar los recursos de forma más eficiente y sostenible.

Según los experto, en los últimos años, la medicina personalizada ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer, que acapara un porcentaje importante de la investigación y de los nuevos medicamentos autorizados, tanto en España como en Europa. Sin embargo, estas terapias no siempre llegan a los pacientes que las necesitan ni lo hacen de forma equitativa.

La presidenta de Farmaindustria Fina Lladós, ha recordado durante la inauguración que en medicina de precisión, el diagnóstico y el tratamiento son un "binomio inseparable". "Desde Farmaindustria apoyamos el impulso de los biomarcadores porque sólo con la capacidad para hacer las pruebas con calidad y a tiempo, la innovación llega a donde tiene que llegar", ha apuntado.

El evento ha contado también con la participación del director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández, quien ha explicado la situación de la oncología de precisión en España.

En el marco europeo, los copresidentes del Grupo de Trabajo de la Plataforma Oncológica EFPIA sobre Oncología de Precisión, Olivia McDermid y Matthijs van Meerveld, quienes han explicado casos de éxito en el plano europeo y participado en la presentación del documento.

A lo largo de las sesiones se han planteado propuestas que buscan adaptar las experiencias de éxito en Europa al contexto español, donde el sistema está descentralizado y las comunidades autónomas tienen un papel clave en la organización, en el fomento de la investigación, de la capacitación de los profesionales sanitarios y de la financiación y prestación de la atención.

La oncología de precisión, como se ha destacado, tiene la oportunidad de mejorar no solo los resultados clínicos, sino de reforzar la competitividad. "España y Europa cuentan el conocimiento, la innovación y los profesionales para convertir la oncología de precisión en un pilar de la atención oncológica, pero es necesario acelerar su implantación con una estrategia coordinada que garantice acceso equitativo a biomarcadores y tratamientos, refuerce las infraestructuras y el talento, y aporte marcos regulatorios y de financiación estables para que la innovación llegue antes y por igual a todos los pacientes", han coincidido los expertos.