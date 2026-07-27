La industria farmacéutica europea invirtió 60.000 millones en I+D en 2025, pero perdió más terreno ante EEUU y China - FARMAINDUSTRIA

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia, por sus siglas en inglés) ha mostrado que este sector invirtió en el ámbito comunitario "60.000 millones de euros en I+D en 2025", cifra que, no obstante, constata que "sigue perdiendo terreno frente a Estados Unidos (EEUU) y China".

En concreto, los datos del documento 'La Industria Farmacéutica en Cifras 2026', que han sido recogidos por Farmaindustria, muestran que este segmento "continúa aumentando su contribución científica, industrial y económica en Europa", lo que no es óbice para observar que "una parte creciente de la innovación mundial se desplaza hacia EEUU y China".

"Mientras el sector alcanza nuevos máximos de inversión, producción y exportaciones en el continente, Europa pierde peso como lugar de origen de los nuevos medicamentos y como destino de la inversión en investigación", ha resumido este trabajo, que expone que, en 2025, este produjo por valor de 505.000 millones y exportó 815.000 millones de euros en medicamentos.

Además, el mismo dio empleo a unas 955.000 personas de forma directa, de las que 125.000 se dedican a actividades de I+D. Estas cifras "reflejan el carácter estratégico del sector" y suponen aumentos respecto al año anterior del 6,5 por ciento en la inversión en I+D, del 9 por ciento en producción y del 10,7 por ciento en las exportaciones, recoge.

En este sentido, el informe muestra que la industria farmacéutica innovadora destaca por su productividad, con un valor añadido bruto por trabajador que, con 225.000 euros, asciende al triple de la media de la economía europea. Además, genera un efecto tractor, con aproximadamente tres puestos de trabajo generados por cada empleo directo.

LOS DATOS SE HAN INVERTIDO

Pese a ello, los datos muestran que a principios de los años 90 se originaban en Europa el 37 por ciento de los nuevos medicamentos y solo el 25,6 por ciento en EEUU, situación que ha dado la vuelta. En 2025, se lanzaron en el mundo 104 nuevos principios activos, de los que 46 procedían de compañías con sede en China o Hong Kong, 28 de empresas estadounidenses y 16 de compañías europeas, mientras que Japón originó cinco y el resto de los países, nueve.

Un año antes, China superó por primera vez a Estados Unidos y Europa en nuevas moléculas. Así, su evolución y la de EEUU tiene que ver con su inversión en I+D, y es que entre 1990 y 2024, este último país multiplicó su inversión por 14, mientras que Europa lo hizo por siete, y solo entre 2000 y 2024, China lo hizo por 58.

Esta es, como se indica en este texto, una pérdida de competitividad que también se refleja en la distribución del mercado, ya que el año pasado, EEUU y Canadá concentraron el 54,7 por ciento de las ventas mundiales, mientras Europa representó el 23,7 por ciento. Esa diferencia es mucho mayor si se analizan solo los medicamentos más recientes -lanzados entre 2020 y 2024-, y es que EEUU concentró el 74,1 por ciento de las ventas y los cinco principales mercados de Europa (Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido), solo el 15,6 por ciento.

En esta línea, el informe 'Evaluando el ecosistema de ensayos clínicos en Europa', elaborado por la consultora Iqvia para Efpia y Vaccines Europe, señala que la cuota de estudios clínicos en el continente cayó del 22 al 12 por ciento entre 2013 y 2023, pese al crecimiento de la actividad investigadora a escala global.

Ante todo ello, la directora general de la Efpia, Nathalie Moll, ha afirmado recientemente que "el valor que la industria farmacéutica aporta a la balanza comercial de la Unión Europea (UE) es inigualable y crucial para el futuro de Europa". "Pero, con demasiada frecuencia, se pasa por alto el valor estratégico del sector", ha expuesto, por lo que ha concluido afirmando que "ahora es el momento de actuar" si se quiere "aprovechar los beneficios que este sector puede aportar como pilar para construir el futuro económico de Europa".