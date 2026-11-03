La industria farmacéutica aumenta un 12% su plantilla en España en los últimos dos años

Imagen de la presentación del informe. - FARMAINDUSTRIA

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La industria farmacéutica innovadora alcanzó al cierre de 2025 los 63.025 empleos directos en España, cerca de 6.700 más que en 2023, lo que supone un crecimiento del 11,9 por ciento en los últimos dos años.

A este empleo directo se suma el efecto tractor de las compañías farmacéuticas sobre otros sectores: por cada puesto de trabajo directo se generan 3,4 empleos indirectos e inducidos, por lo que las compañías farmacéuticas generan en España país cerca de 280.000 puestos de trabajo.

Así lo indica el nuevo 'Informe de Empleo de la Industria Farmacéutica', presentado en una jornada organizada por Farmaindustria en Madrid dedicada al empleo de calidad, igualitario y diverso.

Durante su intervención, el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha señalado el empleo es una de las facetas de las que el sector se siente "especialmente orgulloso". "Los datos del informe demuestran que no partimos de una aspiración, sino de una realidad: tenemos una industria que crece, que incorpora talento, que ofrece estabilidad, que apuesta por la igualdad y la diversidad y que genera oportunidades profesionales ligadas a la ciencia, la tecnología, la producción y el conocimiento", ha apuntado.

Por ello, ha destacado que desde Farmaindustria defienden la necesidad de generar un entorno que favorezca la innovación y la inversión farmacéutica en España. "Hablamos también de nuestra capacidad para crear nuevas oportunidades laborales, atraer y retener talento y seguir generando empleo cualificado y estable", ha añadido.

REFERENTE EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Por su parte, la directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria y responsable del Grupo de Trabajo de RRHH, Ana Bosch, ha resaltado que las compañías farmacéuticas innovadoras además de generar empleo estable, de calidad y cualificado "es uno de los sectores que lidera desde hace tiempo el camino hacia la igualdad y la diversidad en el país".

Así lo refleja el dato de que las mujeres representan ya el 54 por ciento del empleo directo de este sector. Una presencia femenina que se extiende además a los puestos de responsabilidad: las mujeres representan el 47 por ciento de los miembros de los comités de dirección de nuestras compañías, cuando en las empresas del Ibex 35 esta presencia aún está en el 21 por ciento.

Además, en las 135 compañías asociadas a Farmaindustria ya hay más de 50 (casi el 38%) que tienen a una mujer al frente como CEO o directora general. En las empresas del IBEX 35 este porcentaje es solo del 7%. "Nos queda mucho por avanzar todavía en este terreno, pero en este sector estamos en el buen camino", ha afirmado Bosch.

Asimismo, el 78,4 por ciento de las compañías dispone de políticas específicas de Diversidad e Inclusión, mientras que el 87,8 por ciento colabora con entidades de inserción laboral, el 63,6 por ciento adapta puestos de trabajo para personas con discapacidad y el 42,9 por ciento ha adaptado sus procesos de selección. "La diversidad no solo es un imperativo ético, sino también un motor de competitividad y talento", ha señalado Bosch.

EMPLEO ESTABLE Y ALTAMENTE CUALIFICADO

El documento también destaca que la estabilidad constituye una de las principales características del empleo de la industria farmacéutica. El 96,2 por ciento de los trabajadores del sector tiene contrato indefinido, frente al 84,7 por ciento del conjunto de la economía española, y más del 99 por ciento del empleo estable corresponde a puestos a tiempo completo.

A esta estabilidad se suma la alta cualificación, ya que el 71 por ciento de los profesionales cuenta con titulación superior, porcentaje que alcanza el 96 por ciento entre quienes trabajan en I+D. Más de siete de cada diez nuevos puestos de trabajo generados en el último año fueron, además, ocupados por titulados universitarios.

Asimismo, los menores de 30 años suponen ya el 11 por ciento del empleo directo, tras duplicar su presencia durante la última década, y representaron el 37,6 por ciento de todas las nuevas contrataciones de 2025. Además, dos de cada tres compañías transforman las prácticas en contratos indefinidos.