La industria dental española supera los 1.200 millones de euros de facturación, según Fenin

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha informado de que la industria dental española superó los 1.200 millones de euros de facturación en el año 2024 y tiene previsión de alcanzar los 1.300 millones en 2025.

Así lo indica el informe 'Panorama y perspectiva del sector dental en España', elaborado por la consultora Key-Stone y que ha sido presentado este miércoles en Expodental 2026, la feria del sector odontológico, organizada por IFEMA Madrid y Fenin.

Según los datos del informe, el mercado dental ha crecido en los últimos 15 años a un ritmo que casi duplica al del PIB y a la producción industrial, impulsado especialmente por la digitalización, la innovación tecnológica aplicada a las clínicas y el desarrollo de nuevas soluciones estéticas como los alineadores dentales.

El informe subraya que España atraviesa una profunda transformación sociodemográfica: hacia mediados de siglo, cerca del 30 por ciento de la población tendrá más de 65 años. Este envejecimiento progresivo está cambiando las necesidades odontológicas, lo que se traduce en un mayor interés por rehabilitaciones permanentes, implantes y tratamientos de estética dental, especialmente entre pacientes con mayor capacidad adquisitiva que buscan soluciones duraderas y de calidad.

En paralelo, se observa una reducción de la prevención en los grupos con menos recursos económicos, lo que incrementa la aparición de caries y enfermedades periodontales. El resultado es una demanda cada vez más polarizada, tanto en frecuencia de visitas como en tipo de tratamiento.

"La sociedad española está cambiando y con ella también la forma en la que los pacientes utilizan los servicios dentales. La prevención debe reforzarse para evitar brechas en salud bucodental. Además, la evidencia es clara: una boca sana se asocia con mejor salud general. Cuidar la salud bucodental ayuda a reducir riesgos vinculados con la inflamación sistémica, mejorar el control de enfermedades crónicas y favorecer el bienestar global", ha subrayado Luis M. Garralda, presidente del sector Dental de Fenin.

En este sentido, Garralda ha indicado que es esencial que la administración sanitaria refuerce las políticas de prevención y acceso, especialmente para los colectivos más vulnerables. "Avanzar en la inclusión progresiva de prestaciones de salud bucodental en la cartera de servicios de la sanidad pública permitiría reducir desigualdades y favorecer revisiones periódicas. Asimismo, es clave impulsar programas preventivos desde Atención Primaria y campañas de educación en salud oral. Un mayor apoyo institucional contribuiría a mejorar la salud de la población y a consolidar una atención más integral y coordinada" ha añadido.

Asimismo, el estudio confirma que la odontología sigue sustentándose mayoritariamente en gasto privado. Según los datos del INE basados en la metodología COICOP, los hogares españoles destinaron en 2024 12.000 millones de euros a cuidados dentales. Este gasto se concentra en torno al 50 por ciento de la población, que es la que acude al dentista cada año. Sin embargo, no siempre se trata de los mismos pacientes; muchos alternan años de tratamiento con periodos sin asistencia, lo que genera un patrón de uso discontinuo.

A pesar de esta concentración, crece el peso de los tratamientos de alto valor, especialmente en implantología, prótesis, ortodoncia y estética dental, segmentos muy dinámicos dentro del mercado.

INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y ESTÉTICA: MOTORES DEL CRECIMIENTO

El informe sitúa la innovación como uno de los elementos más determinantes para el avance del sector. Fenin resalta que clínicas y laboratorios dentales están incorporando de forma progresiva soluciones como flujos digitales completos, escáneres intraorales, impresión 3D, planificación asistida por 'software' y alineadores dentales. "Este tipo de tecnologías mejora la eficiencia operativa, la precisión diagnóstica y la experiencia del paciente, factores que contribuyen al crecimiento sostenido del sector", añade la Federación.

Durante la feria también se ha celebrado un debate en el que se ha destacado la importancia de la colaboración interdisciplinar y de la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias para mejorar la eficiencia clínica y los resultados asistenciales. En conjunto, los expertos han subrayado la necesidad de avanzar en prevención, educación en salud bucodental y accesibilidad, reforzando las sinergias entre industria, clínicas, universidades y sociedades científicas para afrontar con éxito los retos actuales del sector dental.