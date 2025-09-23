La incidencia de bacterias resistentes a los antibióticos específicos aumentó un 69% entre 2019 y 2023 en EEUU

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un breve informe de investigación del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de los CDC de Estados Unidos ha encontrado que la incidencia de una bacteria específica resistente a los antibióticos aumentó un 69% entre 2019 y 2023. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

El informe describe las tendencias en la incidencia de aislados clínicos de Enterobacterales (CRE) resistentes a carbapenémicos productores de carbapenemasas (CP-CRE) notificados a la Red de Laboratorios de Resistencia a los Antimicrobianos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante el período.

Los hallazgos mostraron que, en 29 estados con notificación obligatoria de aislados de CRE, la incidencia de cultivos de CP-CRE aumentó entre 2019 y 2023, principalmente debido a la NDM (metalo-b-lactamasa de Nueva Delhi). Los hallazgos indican que la epidemiología cambiante de CP-CRE plantea desafíos significativos para el manejo de la infección por CRE.

Cabe recordar que las carbapenemasas impulsan la propagación de CRE. El tipo de carbapenemasa afecta las opciones de tratamiento, ya que menos agentes son activos contra CRE con NDM y otras metalo-b-lactamasas en comparación con KPC (carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae).

De esta forma, los investigadores del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de los CDC desarrollaron una cohorte abierta de 29 estados con envío obligatorio de aislados de CRE. Estimaron las tasas anuales agregadas y específicas por estado de incidencia de CP-CRE, tanto en general como por carbapenemasa. Los investigadores encontraron que la incidencia anual no ajustada de CRE aumentó un 18% de 2019 a 2023, y cuando se ajustó por edad, la incidencia de CP-CRE aumentó un 69%).

La incidencia ajustada por edad de NDM-CRE aumentó un 461% (IRR: 5,61. La incidencia de KPC-CRE disminuyó de 2019 a 2020 y posteriormente aumentó. Para 2023, la incidencia de NDM-CRE era comparable a la de KPC-CRE, y NDM se convirtió en la carbapenemasa más común en E. coli.

Los investigadores señalan que comprender la epidemiología local de CRE e integrar las pruebas de mecanismos en los flujos de trabajo de laboratorio puede ayudar a garantizar que los pacientes reciban el tratamiento oportuno y adecuado.