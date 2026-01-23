Ilona Reischl, reelegida como presidenta del Comité de Terapias Avanzadas de la EMA

Imagen de Ilona Reischl. - EMA

El Comité de Terapias Avanzadas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha reelegido a Ilona Reischl como su presidenta, iniciando así un segundo mandato de tres años.

"Me honra la continua confianza de mis colegas tras mi reelección como presidente del Comité de Terapias Avanzadas. El próximo período será de importante evolución, mientras nos preparamos para la transición prevista en la nueva legislación farmacéutica", ha destacado Reischl.

La doctora Ilona Reischl es evaluadora de calidad de productos biotecnológicos y medicamentos de terapia avanzada en la Agencia Austriaca de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Antes de asumir la presidencia, fue vicepresidenta del Comité de Terapias Avanzadas desde enero de 2017 hasta enero de 2023.

"Si bien la estructura del Comité cambiará, la importancia de los medicamentos de terapia avanzada y nuestro compromiso de apoyar su desarrollo se mantienen inalterados. Junto con el Comité de Terapias Avanzadas, me dedico a garantizar un marco sólido y con visión de futuro que aborde eficazmente los desafíos científicos y regulatorios del desarrollo y la autorización de los medicamentos de terapia avanzada en la UE", ha añadido la presidenta.

La función principal del Comité de Terapias Avanzadas es evaluar las solicitudes de medicamentos de terapia avanzada presentadas a la EMA y elaborar un dictamen antes de que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) adopte un dictamen final sobre la autorización de comercialización del medicamento.

El Comité de Terapias Avanzadas también es responsable de la clasificación y certificación de los medicamentos de terapia avanzada. Estos son medicamentos de uso humano basados en genes o células. Ofrecen nuevas e innovadoras oportunidades para el tratamiento de enfermedades y lesiones.

Las competencias del Comité de Terapias Avanzadas incluyen la elaboración de documentos de orientación, la simplificación de procedimientos, la formación de evaluadores y la organización de talleres científicos.