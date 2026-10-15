Identifican un fármaco común que activa la grasa parda y mejora el metabolismo: "Esto es solo el comienzo"

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MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad Rockefeller (Estados Unidos) han descubierto que el fármaco losartán, comúnmente recetado para la hipertensión, estimula la actividad del tejido adiposo marrón en ratones, mejorando así su metabolismo.

Esto indica que la reutilización del losartán (un bloqueador de los receptores de angiotensina (BRA) con un perfil de seguridad bien conocido) podría ser un método clínicamente viable para estimular la grasa parda, la cual se ha relacionado con una mejor salud cardiovascular y, como se informa por primera vez en este estudio, con una mejor salud mental.

LA GRASA PARDA, MÁS ALLÁ DE LA SALUD METABÓLICA

En un artículo publicado en 'Nature', investigadores del Laboratorio de Metabolismo Molecular de la Universidad Rockefeller, liderados por Paul Cohen descubrieron que, en todos los diagnósticos, esas afecciones eran menos frecuentes en individuos con grasa parda.

En concreto, los investigadores descubrieron inicialmente la conexión entre la grasa parda y los ARA II mediante un análisis de los historiales médicos de 100.000 pacientes del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Este trabajo se basa en los descubrimientos realizados por el laboratorio de Cohen en 2021, en los que hallaron que las personas con mayor cantidad de grasa parda tenían una probabilidad significativamente menor de padecer enfermedades cardiometabólicas, como la enfermedad coronaria y la diabetes tipo II.

"En ese estudio, solo buscamos algunos códigos de diagnóstico, centrándonos principalmente en enfermedades cardiovasculares, ya que históricamente se ha asociado este tejido con ellas", explica Cohen. El alcance de este nuevo análisis es mucho más amplio. Duplica el número de pacientes y consideramos más de 500 códigos, lo que permitió descubrir muchos datos nuevos.

El presente estudio siguió un enfoque de traslación inversa que busca descubrir las bases moleculares de las observaciones clínicas, un método que el laboratorio de Cohen ha utilizado con frecuencia para obtener información sobre el papel de la grasa parda.

En este caso, los investigadores analizaron tomografías por emisión de positrones/tomografías computarizadas (PET/CT) de más de 100.000 pacientes, realizadas como parte de su seguimiento oncológico. Posteriormente, se centraron en las tomografías que habían detectado la presencia de tejido adiposo pardo (TAP), que se localiza en seis regiones del cuerpo, incluyendo el cuello, la axila y órganos circundantes como el corazón y los riñones.

El primer autor, Nicolás Gómez-Banoy, endocrinólogo e instructor de investigación clínica en el laboratorio de Cohen, aplicó una herramienta de aprendizaje automático desarrollada por colegas del MSKCC para cuantificar el grado total de actividad del tejido adiposo marrón (BAT) en cada paciente, así como la actividad en cada una de las seis regiones anatómicas.

Gómez-Banoy descubrió que, además de tener o no grasa parda, la ubicación del tejido adiposo marrón era importante, ya que una mayor actividad de la grasa parda en ciertas regiones parecía tener una mayor influencia en enfermedades específicas.

"Por ejemplo, la zona axilar se asoció con un menor riesgo de hipertensión arterial en comparación con otras regiones", explica el especialista. Pero, en general, los pacientes con grasa parda presentan mejores parámetros glucémicos, perfiles lipídicos e índices ecocardiográficos, así como marcadores inflamatorios más bajos.

LOSARTÁN: EL EFECTO INESPERADO DE UN FÁRMACO PARA LA HIPERTENSIÓN

Análisis posteriores revelaron que los pacientes que tomaban ARA II presentaban una mayor cantidad de grasa parda en sus exploraciones. Para examinar esta relación con mayor detalle, los investigadores diseñaron experimentos para evaluar el impacto del losartán en células de grasa parda cultivadas y demostraron que este fármaco aumentaba directamente su actividad metabólica.

También descubrieron que las interacciones moleculares mediante las cuales el losartán inducía estos efectos eran distintas de los mecanismos que subyacen a sus propiedades hipotensoras más conocidas.

"El hecho de que sus distintos efectos estén mediados por diferentes vías moleculares es ventajoso, ya que significa que podríamos aislarlas potencialmente en futuras terapias. De esa forma, se podría estimular la grasa parda en personas con presión arterial normal", comenta Gómez-Banoy.

Los ratones sanos tratados con losartán también mostraron muchos indicadores de un metabolismo mejorado, como un mayor gasto energético, consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono, todo ello manteniendo un peso corporal constante.

El equipo también descubrió vínculos con la salud mental, incluyendo una menor incidencia de ansiedad y depresión en pacientes con presencia de grasa parda. "Sabemos que las personas metabólicamente sanas tienden a tener una menor incidencia de enfermedades psiquiátricas, por lo que podría ser que tener grasa parda contribuya a una mejor salud metabólica, y esto se correlacione con menos problemas psiquiátricos", comenta Gómez-Banoy. Por el contrario, descubrieron que los ISRS, comúnmente recetados para la depresión, tenían un efecto inhibidor sobre la actividad de la grasa parda.

Los hallazgos abren nuevas vías de investigación, incluyendo el estudio de la genética de las personas con altos niveles de BAT, su relación con la ansiedad y la depresión, y posibles efectos adversos, como mayores tasas de osteoporosis y enfermedades de la piel en personas con BAT. También existen otros fármacos además del losartán que merecen ser investigados.

"En nuestra amplia muestra, encontramos muchos otros medicamentos relacionados con la actividad de la grasa parda", señala Cohen, quien afirma que "esto es solo el comienzo".