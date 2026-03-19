Hospiten pone en marcha la III edición de El Reto 180 para el cuidado de la salud cardiovascular

Hospiten pone en marcha la III edición de El Reto 180. - HOSPITEN

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hospiten ha impulsado la III edición de El Reto 180, una iniciativa dirigida al cuidado de la salud cardiovascular y a la promoción de hábitos de vida saludables entre sus profesionales mediante seguimiento médico, orientación nutricional y actividad física supervisada.

Este programa, de una duración de seis meses, está diseñado para "acompañar a los participantes en un proceso de cambio progresivo de hábitos" y se ha consolidado como "una herramienta de prevención y promoción de la salud" dentro de la organización.

Sus participantes tendrán la oportunidad de trabajar sobre tres pilares "fundamentales". La salud cardiovascular, con seguimiento médico especializado; la alimentación, con asesoramiento nutricional de integrantes de la Universidad Europea de Canarias; y el deporte, con entrenamiento físicos personalizados, tanto individuales como en grupo, sin ningún coste asociado.

La directora médica y médica internista del Hospital Universitario Hospiten Rambla, Elena García-Valdecasas Campelo, ha defendido que hay que abordar la salud "desde una perspectiva global". "La prevención cardiovascular no se limita a la pérdida de peso, sino que implica la mejora de distintos parámetros metabólicos y la adopción de hábitos saludables que puedan mantenerse en el tiempo", ha asegurado.

Para García-Valdecasas Campelo, el ejercicio físico regular y una alimentación equilibrada son "ejes centrales" para reducir el riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida, apostando por el acompañamiento profesional y la supervisión médica como "elementos clave" del proceso.

En la última edición, se mejoró, en términos generales, la calidad de vida de los participantes, ya que en la mayoría de profesionales hubo una reducción del colesterol y de los triglicéridos, una mejoría de la resistencia de insulina, un aumento de la masa muscular y una mejor distribución de la grasa corporal.

En este sentido, la especialista en Radiología e Imagen Diagnóstica en el Hospital Universitario Hospiten Rambla, María Ángeles Prytz, ha señalado que los resultados obtenidos fueron "bastante buenos", con pérdidas de peso prácticamente en casi todos los participantes y mejor distribución de la grasa y recuperación de la masa muscular.

Las pautas de entrenamiento físico son supervisadas por docentes del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Canarias. La vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Cadenas, ha sostenido que desde la primera edición han querido contribuir a esta iniciativa con "toda la experiencia y el conocimiento" de sus docentes, ya que consideran "esencial" sumar esfuerzos que redunden en la calidad de vida de las personas, ayudándoles a adquirir buenos hábitos sobre su salud, como son el ejercicio o la alimentación.

Por último, la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, ha destacado que El Reto 180, por tercer año, es "un magnífico ejemplo" de cómo la colaboración entre entidades privadas y públicas puede generar proyectos que impactan de forma directa en la salud y el bienestar de las personas.

El acompañamiento profesional y la facilitación de espacios y recursos para la práctica deportiva suponen beneficios "reales y sostenidos en el tiempo", por lo que Moliné ha subrayado que es el camino que quieren seguir en Tenerife para impulsar una isla "más activa, más consciente y saludable".

"Desde la Corporación siempre estaremos al lado de iniciativas que promuevan hábitos de vida saludables y que incentiven la actividad física como herramienta fundamental de prevención, porque el deporte es calidad de vida, es salud y es futuro", ha concluido.